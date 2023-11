Volme-Forum in Hagen: Anlaufstelle Bürger in Volme-Galerie

Zentrales Bürgeramt und Teile der VHS sind in die Volme-Galerie umgezogen. Und was können Hagener nun im Shopping-Center erledigen? Alle Infos.

Hagen. Mit dem Volme-Forum gibt es für die Bürger in Hagen eine neue Anlaufstelle. Was der neue Mieter für die Volme-Galerie bedeutet.

Ein Schnitt durch das blau-gelbe Band: Damit hat Oberbürgermeister Erik O. Schulz das Volme-Forum in der Volme-Galerie offiziell eröffnet. Für die Einkaufs-Galerie bedeutet der neue Mieter, die Stadt Hagen, einen geringeren Leerstand.

Für die Bürger der Stadt gibt es damit nun einen zentralen Anlaufpunkt, den man sowohl von der Holzmüllerstraße aus als auch durch die Galerie erreichen kann. Auf fast 3000 Quadratmeter Fläche finden sich das zentrale Bürgeramt, Fundbüro, Jugendbüro sowie Räume, die die Volkshochschule (VHS) nutzt.

Zentrales Bürgeramt ab sofort im Erdgeschoss

Auf 900 Quadratmeter dehnt sich das zentrale Bürgeramt im Erdgeschoss aus. Dort befindet sich z.B. die Einwohnermeldestelle, in der es um Pässe und Ausweise geht. Außerdem können dort Bewohnerparkberechtigungen für die Innenstadt beantragt werden, Anträge auf Wohngeld gestellt und städtische graue Müllsäcke gekauft werden.

Feierliche Eröffnung in der Volme-Galerie: Die Stadt Hagen hat Flächen gemietet und bietet im Volme-Forum Dienstleistungen für Bürger an. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Und im dort beheimateten Fundbüro können Fundsachen abgegeben und abgeholt werden. Die Bündelung der Dienstleistungen auf einer Fläche, so die Stadt, erleichtere auch den Austausch unter Kollegen.

Volkshochschule Hagen ist eingezogen

Die 1500 Quadratmeter große, von der Stadt Hagen genutzte Fläche im OG ist durch einen separaten Eingang durch die Volme-Galerie zu erreichen. Dort befinden sich ein Büro der VHS sowie ein großer VHS-Schulungsraum für ca. 30 Personen, in dem u.a. Integrationskurse abgehalten werden.

Hell und modern ist das Volme-Forum in Hagen eingerichtet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der offene Bereich im Eingang hat Foyer-Charakter und kann bespielt werden. Im hinteren Bereich geht’s um Verkehrsangelegenheiten (dort können z.B. Schilder für private Baustellen beantragt werden), außerdem befindet sich dort die Gewerbestelle.

Mietvertrag über 25 Jahre

„Die Stadtverwaltung benötigt zusätzliche Flächen, da einige städtische Büros in der Böhmerstraße sowie im Sozialen Rathaus II am Bahnhof geräumt wurden, da sie für weiteres Personal benötigt werden. Deshalb wurden die früher für Einzelhandel genutzten Flächen in der Volme-Galerie von uns angemietet“, erläutert Stadtsprecher Michael Kaub.

Die Stadt Hagen hat Flächen in der Volme-Galerie angemietet. Hier ist unter anderem das zentrale Bürgeramt eingezogen. Foto: Michael Kleinrensing

Auch Lisa Radau, Center-Managerin der Volme-Galerie, spricht von einer „Bereicherung für unsere Passage“ und lobt die Entscheidung der Stadt Hagen, einen Mietvertrag über 25 Jahre mit dem Eigentümer der Volme-Galerie (Phoenix Development) abgeschlossen zu haben.

