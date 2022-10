Volme-Galerie Hagen: Sicherheitsmitarbeiter wird ausgeraubt

In der Volme-Galerie in Hagen ist ein Mitarbeiter Opfer eines Raubs geworden.

In der Volme-Galerie in Hagen ist am Samstag der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ausgeraubt worden.

Der 41-Jährige sprach zusammen mit einem Kollegen drei Personen an, die vom ersten Obergeschoss aus andere Menschen anspuckten. Die jungen Männer hätten aggressiv reagiert, einer von ihnen habe den Hagener von hinten gepackt und festgehalten. Es kam zu einer Rangelei, die sich vor die Galerie fortsetzte.

Passanten helfen der Security

Dort kamen den Security-Mitarbeitern andere Passanten zu Hilfe. Die drei Täter rannten davon. Die Polizei wurde alarmiert. Erst dann bemerkte der 41-Jährige, dass sein Diensthandy entwendet wurde. Es habe sich in seiner Jackentasche befunden. Passanten fanden das Gerät kurz nach der Tat in der Mainstraße. Der 41-Jährige erlitt bei der Rangelei zudem leichte Verletzungen an den Händen.

Die Täter beschrieben die Security-Mitarbeiter wie folgt: Alle drei Personen waren zwischen 20 und 25 Jahren alt. Einer von ihnen trug eine grüne Jacke, ein anderer einen schwarzen Kapuzenpulli. Ein Mann habe lockiges Haar gehabt. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer Tel. 02331/986 2066 zu melden.

