Nach einem Verkehrsunfall ist am Volmeabstieg in Richtung Autobahn A45 zurzeit kein Durchkommen.

Polizei in Hagen Volmeabstieg in Richtung Hagen-Haßley ist zurzeit gesperrt

Delstern. Autofahrer aufgepasst: Zurzeit ist der Volmeabstieg in Richtung Hagen-Haßley gesperrt.

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf dem Volmeabstieg ist die Verbindungsachse zwischen Delstern und der A45-Auffahrt Hagen-Süd in Fahrtrichtung Autobahn zurzeit gesperrt. In der dortigen Linkskurve war ein Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gekippt. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden dabei, so der erste Eindruck der Polizei, nur leicht verletzt.

Kraftstoff ins Erdreich gelaufen

Da auch Kraftstoff ins Erdreich ausgelaufen ist, werden sich – neben der Bergung des Fahrzeugs – unter anderem die Umweltbehörden um die Beseitigung der Schäden im Erdreich kümmern müssen. Somit ist mit einer längeren Sperrung des Abschnitts in Fahrtrichtung Hagen-Haßley zu rechnen.

+++ Auch lesenswert: E-Scooter-Anbieter Hoppy zieht sich schon wieder aus Hagen zurück +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen