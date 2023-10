Vor dem Start: Ein Rundgang durch den neuen Mediamarkt

Mediamarkt eröffnet in der Rathaus-Galerie Hagen neu

Am Freitag, 27. Oktober, um 9 Uhr öffnet sich nach über 27 Monaten Schließung das Rolltor zum Elektrofachmarkt in der Rathaus-Galerie in der Hagener Innenstadt erstmals wieder.