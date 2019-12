Info Vorgänger-Projekt in Hagen

Vorgänger-Projekt in Hagen

Es gab in Hagen schon einmal ein ähnliches Konzept. An der Rathausstraße existierte vor etwa 15 Jahren ein zentrales Lager von DPD, die Pakete wurden mit Fahrrädern in der Innenstadt verteilt. Letztlich wurde das Ganze aber wieder aufgegeben.

Der frühere City-Manager Christian Isenbeck sagt: „Wir waren damals unserer Zeit in Hagen vielleicht voraus. Heute gibt es durch den Internethandel viel mehr Pakete.“