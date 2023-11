Verkehr Vorsicht Autofahrer: Hier wird in Hagen jetzt geblitzt

Hagen Auch in den nächsten Tagen kündigen Polizei und Ordnungsamt Geschwindigkeitskontrollen in Hagen an. Das sind die Standorte:

In den kommenden Tagen finden wieder kommunale Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen statt. Die regelmäßige Überwachung gilt vor allem dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer. Jeder Messpunkt wird weiterhin im Benehmen mit der Polizei festgelegt. Die Messstellen der kommenden Tage sind:

1. Dezember: Enneper Straße, Helfer Straße

2. Dezember: Jägerstraße, Turmstraße

4. Dezember: Schwelmstück, Hasselbach

5. Dezember: Am Berge, Holthauser Straße

6. Dezember: Karl-Ernst-Osthaus-Straße, Berliner Allee

7. Dezember: Im Kley, Oststraße

8. Dezember: Am Berghang, Wasserloses Tal

9. Dezember: Blumenstraße, Schälk

Darüber hinaus muss im gesamten Stadtgebiet mit weiteren Kontrollen durch das Ordnungsamt gerechnet werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen