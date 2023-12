Zu einem Unfall mit mehreren Autos ist es am Donnerstag auf der Enneper Straße in Hagen-Haspe gekommen

Blaulicht Vorsicht: Reihen-Auffahrunfall in Haspe

Hagen-Haspe Auf der Enneper Straße ist es zu einem Reihen-Auffahrunfall mit mehreren Autos gekommen. Es gibt Leichtverletzte, die Polizei ist vor Ort:

Zu einem Reihen-Auffahrunfall ist es am Donnerstag auf der Enneper Straße in Hagen-Haspe gekommen. „Nach aktuellem Stand gibt es zwei leichtverletzte Personen“, sagt Polizei-Sprecherin Ramona Arnhold über die Kollision. Vier Autos seien am Unfall beteiligt gewesen, drei müssten nun abgeschleppt werden.

Verkehr wird über Gegenfahrbahn geleitet

„Der Notruf ist um 14.08 Uhr eingegangen. Der Unfallbereich musste natürlich gesichert werden, der Verkehr kann aber in beide Richtungen weiterlaufen“, so Arnhold weiter. Der Verkehr würde über die Gegenfahrbahn geleitet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

