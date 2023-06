Vorsicht: Taschendiebe in Discountern in Hagen unterwegs

In gleich zwei Fällen sind ältere Damen in Discountern in Hagen Opfer von Taschendiebstählen geworden.

Hagen. In Altenhagen und im Wasserlosen Tal schlagen Taschendiebe zu: Zwei ältere Damen werden um Geld und Ausweisdokumente gebracht. Die Polizei warnt.

Zwei Frauen sind Opfer von Taschendieben in Hagen geworden. In dem ersten Fall hielt sich eine 60-jährige Frau am Dienstag in einem Discounter in der Boeler Straße auf.

Ausweisdokumente und Bargeld gestohlen

Die Hagenerin hing ihre Handtasche an den Einkaufswagen. An der Kasse fiel ihr dann auf, dass jemand offensichtlich ihr Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen hat. Darin befanden sich neben Bargeld auch Ausweisdokumente und eine EC-Karte. In einem zweiten Fall ist eine 85-jährige Seniorin in einem Discounter im Wasserlosen Tal bestohlen worden.

Gegen 12.45 Uhr fiel der Hagenerin beim Bezahlen auf, dass jemand ihre Tasche geöffnet und das Portemonnaie herausgenommen hat. Darin befanden sich neben Bargeld auch eine Krankenkassenkarte. In beiden Fällen hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei Hagen empfiehlt: „Wertsachen nah am Körper tragen“

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich Wertsachen nah am Körper (z.B. in Innentaschen) zu tragen. Taschen sollten mit sicheren Reißverschlüssen oder anderen verschließbaren Mechanismen ausgestattet sein. „Bewahren Sie niemals EC-Karte und persönliche Identifikationsnummer (PIN) zusammen auf. Behalten Sie die PIN immer im Kopf“, so die Polizei.

