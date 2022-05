Für den Tanz-Termin am Sonntag bleibt der Vorhang im Theater Hagen zu.

Theater in Hagen

Theater in Hagen Vorstellung im Theater Hagen abgesagt

Hagen. Aufgrund von Erkrankungen muss das Theater Hagen einen Vorstellungstermin am Sonntag absagen.

Aufgrund von Erkrankungen im Ensemble muss die Vorstellung des Tanzstücks „Über_Uns“ am Sonntag, 22. Mai, im Theater Hagen ausfallen. Die damit verbundene Veranstaltung „Stunde der Kritik“ entfällt ebenfalls. Die nächste und letzte Aufführung dieser Ballettproduktion findet am 28. Mai (19.30 Uhr) statt. Die Theaterkasse setzt sich mit den Abonnenten und Karteninhabern in Verbindung.

