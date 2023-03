Vorverkaufsstart: Guildo Horn kommt zur Weihnacht nach Hagen

Hagen. Für viele Leute ist das der eigentliche Start in die Adventszeit: Guildo Horn kommt wieder nach Hagen und der Vorverkauf startet jetzt.

In der nächsten Spielzeit gastiert erneut Guildo Horn an zwei Terminen im Theater Hagen: am 14. und 15. Dezember, jeweils 19.30 Uhr. Unter dem Titel „Weihnachten mit Guildo – Die Jubiläumstour!“ (25 Jahre nach seinem legendären Auftritt beim Eurovision Song Contest) wird der vielseitige und überaus beliebte Entertainer gemeinsam mit seiner Combo, den „Orthopädischen Strümpfen“, das Publikum erneut aufs Beste und in bewährter Manier unterhalten. Alle Fans, und diejenigen, die es werden wollen, sollten sich jetzt schon ihre Tickets sichern – der Vorverkauf beginnt am 31. März um 10 Uhr.

Reservierungen und Karten an der Theaterkasse (dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn), per Telefon (02331/207-3218), per E-Mail (theaterkasse@stadt-hagen.de) oder online über die Webseite (www.theaterhagen.de).

