Polizei in Hagen Wahnsinn: Polizei erwischt erneut 100 Raser in zwei Stunden

Hagen Nachdem die Polizei bereits am Sonntag in Eckesey viele Raser ertappt hat, war jetzt am Landgericht erneut eine Kontrolle sehr erfolgreich.

Offensichtlich sind die Autofahrer in Hagen nicht besonders lernfähig: Bei einer Radarkontrolle der Polizei Hagen sind nach einer ähnlichen Erfolgsquote am Sonntag in Eckesey jetzt erneut reichlich Temposünder auffällig geworden. Der Verkehrsdienst führte diesmal in den Mittagsstunden des Dienstags eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb von zwei Stunden konnten hierbei im Bereich der Saarlandstraße (stadteinwärts, innerhalb geschlossener Ortschaft) 100 Autofahrer ertappt werden, die zu schnell unterwegs waren.

Bußgelder und Fahrverbote

Bei erlaubten 50 km/h hatten es zwei Autofahrer besonders eilig. Ein Volvo-Fahrer wurde nach Abzug der Toleranz mit 93 km/h gemessen und ein VW-Golf-Fahrer war mit Tempo 92 unterwegs. Auf beide kommt nun ein Bußgeld von 400 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.

