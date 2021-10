Auf einer Waldfläche an der Hasper Talsperre, die vom Borkenkäfer zerstört wurde, laden WP und Wirtschaftsbetrieb Hagen zum Pflanzfest.

Waldretter Wald in Hagen: Pflanzfest an der Hasper Talsperre

Hagen. WP-Stadtredaktion und Wirtschaftsbetrieb Hagen laden alle, die sich in Hagen an der Aktion Waldretter beteiligen, zum Pflanzfest.

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen und die Stadtredaktion laden alle, die sich am Waldretter-Projekt beteiligt haben, für Samstag, 13. November, ab 11 Uhr zu einem Pflanzfest an der Hasper Talsperre. Oberhalb der Staumauer wird an diesem Tag eine Fläche, auf der einst Fichten gestanden haben, neu bepflanzt.

Wer möchte, kann dort seinen gespendeten Setzlinge selbst in Erde bringen. Die Experten des Wirtschaftsbetriebs erklären zuvor, was es dabei zu beachten gilt.

Für Snacks ist gesorgt

Treffpunkt ist zunächst am Restaurant Plessen, Talsperrenweg 114, Ennepetal, das auch für kleine Snacks sorgt. Dort macht das WP-Mobil an diesem Tag Station. Waldretter sollten nach Möglichkeit einen Spaten und einen Zollstock mitbringen. Festes Schuhwerk wird dringend empfohlen.

Teilnehmer müssen sich zuvor anmelden: 0201/8048058 oder leserveranstaltung@wp.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen