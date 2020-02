Waldbauer aus Hagen mahnt Rechnung für Baumschäden an

Der Hagener Waldbesitzer Hans de Myn hat seine Pro-forma-Rechnung in Höhe von 10,3 Millionen Euro an die Landesregierung bekräftigt und sich zugleich verärgert gezeigt, dass Ministerpräsident Achim Laschet auf sein Schreiben vom November bislang nicht reagiert hat. „Was hier gerade geschieht, bedeutet die Vernichtung eines ganzen Wirtschaftszweiges mit den damit verbundenen Arbeitskräften“, so de Myn in einem neuen Schreiben an Laschet.

Mit seiner hohen Rechnung will der Hagener Unternehmer, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Hagen-Ruhrtal, auf die dramatische Situation in den heimischen Wäldern aufmerksam machen. Es sei eine „Katastrophe“, so de Myn. Wenn es mit dem Borkenkäferbefall so weitergehe, stehe bald keine einzige Fichte mehr auf Hagener Boden. Bisher sei viel geredet und versprochen worden, gemerkt hätten die Waldbesitzer davon nicht viel: „Der Wald braucht Hilfe, damit wir weiterleben können. Der Wald liefert den Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen. Der Wald ist die Müllkippe für Kohlendioxid.“

Kalamitäten-Kasse gefordert

Hans de Myn argumentiert, die Höhe seiner Forderung entspreche dem tatsächlichen Wert des Waldes für die Volkswirtschaft und das Allgemeinwohl im Bereich seiner FBG mit ihren mehr als 3000 Hektar Wald. Zudem erneuerte er seine Forderung, eine Kalamitäten-Kasse einzurichten, um dem momentanen Befall der Bäume durch den Borkenkäfer schneller entgegenwirken zu können. Die Plage müsse sofort bekämpft werden, indem befallene Bäume aus dem Wald entfernt würden. Dazu sei finanzielle Hilfe dringend erforderlich.

Gar nicht einverstanden ist de Myn auch mit den vorgesehenen Förderrichtlinien. Als Vergütung für die volkswirtschaftliche Leistung schlägt er stattdessen unter Einbeziehung der Baumprämie einen Flächensatz vor, den jeder Waldbesitzer einer forstwirtschaftlichen Vereinigung erhalten solle.