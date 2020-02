Waldpädagogisches Zentrum wird verlagert

Mit dem Ausbau am Deerth soll das Waldpädagogische Zentrum (WPZ), das bislang am Forsthaus „Im Kurk“ oberhalb vom Kettelbachtal angesiedelt ist, in Richtung Stadtwald verlagert werden. Ein Großteil der dort geschaffenen Einrichtungen sind dort inzwischen dem Verfall preisgegeben. Mit umziehen soll allerdings das von vielen Besuchern geschätzte Formicarium zur Haltung von Ameisen.

Das WPZ, das von Grundschulen gerne besucht wurde, fußt auf einer Patenschaft mit der Gesamtschule Haspe. Allerdings wurden die meisten Projekte inzwischen eingestampft, weil die Pädagogen im Alltag nicht mehr die Zeit für das Engagement im Wald finden.

Zudem, so der gerade neu gewählte WPZ-Vorsitzende Josef Bücker, sei das Miteinander mit dem Forstamt zuletzt immer schwieriger geworden, so dass der Projektunterricht und die regelmäßig angebotenen Waldtage eingeschlafen seien. „Das ist alles sehr traurig“, erinnert Bücker auch an das bei Schülern so beliebte Erdklassenzimmer.

Mit dem Aus für die Lernstationen im Kurk rückt das Naturerlebnis im Wald bei der künftigen Arbeit des Vereins in den Hintergrund. „Künftig werden wir uns verstärkt der Thematik der schwindenden Biodiversität zuwenden“, verweist Bücker in diesem Zusammenhang auf das aktuell in der öffentlichen Diskussion im Fokus stehende Insektensterben. „Nur, was man kennt und lieben gelernt hat, das schützt man auch, könnte ein neuer Leitfaden der Aktivitäten des WPZ-Hagen sein.“