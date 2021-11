Beim Pflanzfest in Hagen setzen WP-Leser und das Team vom Wirtschaftsbetrieb Hagen gemeinsam 1000 Eichen in den Boden. In den nächsten Jahrzehnten wächst an der Hasper Talsperre ein neuer Wald.

Waldretter Waldretter in Hagen: 1000 neue Bäume wachsen zu einem Wald

Hagen. Rund 100 Waldretter machen sich in Hagen beim Pflanzfest ans Werk. Leser und WBH-Team pflanzen Eichen auf einer Borken-Käfer-Fläche.

Es sind viele kleine Zeichen, die Hoffnung machen. 1000 kleine Zeichen, um genau zu sein. 1000 mit Spaten gegrabene Löcher, 1000 Stieleichen, die am Steilhang zwischen Viadukt und Hasper Talsperre in Hagen in Jahren und Jahrzehnten zu einem Wald werden sollen. 1000 kleine, aber 1000 beeindruckende Zeichen.

„Waldretter“ heißt das Projekt, das die WP gemeinsam mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen umsetzt. Dabei geht es nicht darum, sogleich den ganzen Hagener Stadtwald auf einmal zu retten. Aber: Irgendwo muss man ja mal anfangen. Also hier, wo einst eine dichte Fichtenschonung stand, bis zunächst der Borkenkäfer die Bäume sterben ließ und dann ein Harvester wie an so vielen Stellen im Hagener Stadtwald Fakten schaffen musste.

WBH will wieder agieren: Pflanzfest in Hagen als Auftakt

„Eigentlich agieren wir ja viel lieber“, sagt Martin Holl, Leiter des Fachbereichs Forst beim Wirtschaftsbetrieb Hagen und damit quasi Herr über den Hagener Stadtwald, um mit Blick auf all die vom Borkenkäfer befallenen Fichtenflächen zu ergänzen: „In den letzten drei Jahren aber konnten wir immer nur reagieren.“

Fotostrecke- Hagener forsten Wald auf Fotostrecke- Hagener forsten Wald auf Waldretter in Aktion: An der Hasper Talsperre pflanzen Leser 1000 junge Eichen. Foto: Michael Kleinrensing

Das soll sich ändern. Und wenn man so will, ist der Pflanztag von Westfalenpost und WBH dazu der Auftakt. Das Team um Martin Holl agiert und rund 100 Leser, die im Vorfeld Geld für neue Bäume gespendet haben, helfen mit. Gemeinsam nehmen sie sich die Fläche Stück für Stück vor, setzen drei Jahre alte Stieleichen in den Boden und sorgen dafür, dass ein neuer, klimaresistenter Wald hier eine Grundlage hat.

Neuanpflanzungen für Wald in Hagen riesige Chance

Bei allem Klagen über das Absterben der Fichten: „Für uns und den Wald ist das auch eine Riesenchance“, sagt Holl. „Eine, die mit irre viel Arbeit und hohen Kosten verbunden ist.“ Umso dankbarer ist er dafür, dass trotz mäßigen November-Wetters sich so viele Waldretter auf den Weg gemacht haben und über Stunden hinweg auf der Fläche ackern.

So werden Eichen gepflanzt. Und trotzdem – und das ist dem Wirtschaftsbetrieb wichtig – entsteht keine neue anfällige Monokultur. „Die Eichen werden in sogenannten Pflanznester gesetzt“, so Holl. „Dazwischen darf sich der Wald auf natürliche Art entwickeln. Die Areale, die dann noch übrig bleiben, werden wir gezielt ergänzen.“

+++ Lesen Sie auch: Der Hagener Stadtwald ist Millionen wert +++

Ein Prozess, der angestoßen werden müsse – ein Waldumbau von alleine könne in Hagen, das nach dem Krieg durch sogenannte Reparationshiebe gebeutelt war, nicht funktionieren. Genau dafür sind sie da – die Waldretter. Sie stoßen ihn an – den Waldumbau. Mit Spaten, mit beeindruckendem Einsatz und mit guter Laune. An einem Steilhang zwischen Viadukt und Staumauer.

