Wanderweg rund um die Hasper Talsperre tagsüber gesperrt

Haspe. Für Sportler und Wanderer wird es an der Hasper Talsperre in den nächsten zwei Wochen erhebliche Einschränkungen geben.

Weil Mark-E als Betreiber der Hasper Talsperre ab kommendem Montag, 13. September, Forstarbeiten im Bereich des Rundwanderwegs an der Hasper Talsperre (Nordufer) erledigt, bleibt für Wanderer und Sportler die Passage tagsüber für zwei Wochen blockiert. Der Grund für die Maßnahme ist die notwendige Fällung von Bäumen an den Steilhängen des Nordufers, die nicht mehr standsicher sind. Damit gewährleistet Mark-E als Betreiber der Hasper Talsperre weiterhin die Verkehrssicherung für die Nutzer des Rundweges.

Zwischen 7 und 17 Uhr geht nichts mehr

Die Arbeiten finden jeweils montags bis freitags in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr statt. In dieser Zeit muss der Rundwanderweg aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, da unter anderem die beauftragte Fachfirma unter Hilfe von Seilzügen die Bäumen fällt. Somit kann in diesem Zeitraum auch die Talsperre nicht umrundet werden. In den Abendstunden und an den Wochenenden ist allerdings die Umrundung des Stausees möglich.

Mark-E bittet Nutzer des Wanderwegs nachdrücklich darum, die Anweisungen der aufgestellten Warnschilder und des Sicherungspersonals vor Ort zu befolgen. Dies dient sowohl der eigenen Sicherheit als auch der Sicherheit der Forstarbeiter beim Fällen der Bäume. Mark-E dankt den Nutzer des Rundwanderwegs für ihr Verständnis.

