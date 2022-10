Einen Edeka-Supermarkt (im Bild noch Edeka Preller) wird es in Hagen-Dahl auch künftig nicht geben. An dem Standort (Am Obergraben 3) wird ein Lebensmitteldiscounter eröffnen.

Einkaufen Wann der Lebensmittelmarkt Netto in Hagen-Dahl eröffnet

Hagen. Der Edeka-Markt in Hagen-Dahl ist Geschichte. Wie es mit den Plänen für den Netto-Discounter läuft und wann der Markt für Lebensmittel eröffnet.

Eine Weile müssen sich die Dahler Bürger noch gedulden, doch es ist „alles im Fluss“, versichert Peter Burgund. Der Netto-Gebietsleiter im Bereich Expansion spricht über den früheren Edeka-Preller-Markt in Hagen-Dahl, der seit der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli 2021 geschlossen ist.

Seitdem fühlen sich viele Bewohner des Hagener Südens in puncto Nahversorgung abgeschnitten und „vergessen“.

Edeka hat kein Interesse mehr daran, in den Räumlichkeiten Am Obergraben 3 wieder einen Vollsortimenter zu eröffnen. Vielmehr wird dort Netto mit einem Lebensmittel-Günstigmarkt an den Start gehen.

Netto ist ein Tochterunternehmen der Edeka-Gruppe

Für viele kein Geheimnis: Der Discounter Netto ist ein Tochterunternehmen der Edeka-Gruppe.

„Wir arbeiten uns Schritt für Schritt Richtung Neueröffnung“, unterstreicht Peter Burgund. Allerdings habe man jüngst zusätzlich ein Planungsbüro einschalten müssen.

Der Grund: Durch den geplanten Anbau entsteht eine neu versiegelte Fläche, „und diese Maßnahme muss gutachterlich begleitet werden“, so der Gebietsleiter.

Anbau ist für Nebenräume vorgesehen

Der 200 Quadratmeter große Anbau ist für Nebenräume vorgesehen.

Und der bisherige Supermarkt? „Es wird keinen Neubau geben, sondern wir renovieren die Räumlichkeiten komplett. Die Verkaufsfläche wird bei etwa 800 Quadratmetern bleiben. Aber der Anbau verschafft uns etwas ,Luft’“, sagt Peter Burgund.

Der Bauantrag werde auf jeden Fall in Kürze bei der Stadt Hagen eingereicht.

Wann sich die Dahler mit ihrer Einkaufstasche am Arm zum neuen Netto-Markt aufmachen können? „Ich will keine falschen Versprechungen machen. Realistisch betrachtet wird es wohl bis Sommer 2023 dauern, bis wir den Laden eröffnen“, sagt Peter Burgund. Das ist tatsächlich noch lange hin. . .

Weitere Infos:

Deutschlandweit gibt es ca. 4300 Netto-Filialen.

Auch in dem neuen Netto-Markt in Dahl sollen 5000 Lebensmittelartikel (auch Markenware) angeboten werden. Zwar gibt es in Netto-Filialen keine Frischetheke, doch die Märkte gelten allgemein als gut sortiert.

Laut Informationen unserer Zeitung wird auch in dem neuen Netto-Markt wieder eine Stadtbäckerei-Kamp-Filiale eröffnen. Kamp war auch im bisherigen Edeka-Preller-Markt mit einer Filiale vertreten.

Der Geldautomat, der sich früher im Supermarkt-Komplex befand und gesprengt wurde, wurde mittlerweile außerhalb des Gebäudes platziert.

