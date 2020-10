Warnstreik: Hagener Busverkehr Mittwoch stark eingeschränkt

Hagen. Am Mittwoch wird wieder gestreikt: Auch die Hagener Straßenbahn ist betroffen. Es kann zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Ein Überblick.

Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst ist erneut ein Warnstreik angekündigt, von dem voraussichtlich auch die Hagener Straßenbahn AG (HST) am Mittwoch, 14. Oktober, ganztägig stark betroffen ist. Sofern die Hagener Straßenbahn bestreikt wird, versucht das Unternehmen, einen Notfahrplan auf Basis des Nachtexpress-Fahrplans aufrechtzuerhalten.

Für den Fall, dass nach dem Nachtexpress-Fahrplan gefahren werden kann, beginnen die ersten Fahrten dann ab circa 5.30 Uhr aus den Stadtteilen, bzw. um 6.02 Uhr ab der Haltestelle Stadtmitte. Die letzten Fahrten finden um 21.32 Uhr ab der Haltestelle Stadtmitte statt.

Verspätungen und Ausfälle erwartet

Die Busse der NE-Linien 1 bis 19 fahren dann im halbstündigen Takt. Die übrigen NE-Linien 22, 31 und 32 fahren in der Zeit von 6 bis 22 Uhr im Stundentakt. Besonderheiten gibt es für die Fahrgäste, die aus Gevelsberg, Herdecke oder Breckerfeld kommen. Der NE 3 fährt ab Westerbauer Schleife lediglich einmal pro Stunde bis Gevelsberg. In die Gegenrichtung fährt der NE 3 ebenfalls nur einmal pro Stunde bis Breckerfeld, während die übrigen Fahrten an der Selbecke enden. Die Linie NE 19 fährt ab der Haltestelle Herdecke Mitte im Wechsel einmal pro Stunde zum Nacken und einmal pro Stunde zur Schanze.

Grundsätzlich kann es durch das erhöhte Verkehrsaufkommen auf den Straßen zu Verspätungen oder auch Ausfällen im Busverkehr kommen. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es Streikaktionen im Hagener Stadtgebiet gegeben. Ein Hinweis für die Ticket-Abonnenten: An Streiktagen greift nicht die Mobilitätsgarantie für die Besitzer eines Abo-Tickets. Das Kunden-Center am Hauptbahnhof bleibt am Mittwoch geschlossen. Das Service-Center in der Körnerstraße ist voraussichtlich wie üblich geöffnet.

Eine Übersicht der NE-Linien und Fahrpläne sowie aktuelle Hinweise zum Busverkehr gibt es unter www.strassenbahn-hagen.de. Telefonische Infos zum Fahrplan ausschließlich über die Schlaue Nummer 01806 / 50 40 30 (0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf).