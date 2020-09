Warnstreik in Hagen: Mehrere Bereiche liegen Mittwoch lahm

Hagen . Neben den Beschäftigten des Öffentlichen Nahverkehrs legen Mittwoch auch die Stadtverwaltung, der WBH und der HEB in Hagen die Arbeit nieder.

Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Dienst sind Warnstreiks angekündigt, von denen auch die Hagener Straßenbahn AG betroffen ist. Auch der Hagener Busverkehr läuft am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch nur stark eingeschränkt.

Am Mittwoch legen neben den Beschäftigten des Öffentlichen Nahverkehrs auch die Beschäftigten der Stadtverwaltung, des Wirtschaftsbetriebes (WBH) und auch des Entsorgungsbetriebes (HEB) Hagen die Arbeit nieder. Folgende Bereiche sind betroffen:

Fast alle Bereiche vom HEB betroffen

Der Hagener Entsorgungsbetrieb geht davon aus, dass alle Bereiche des Betriebs betroffen sein werden. „Alle Restmülltonnen, die üblicherweise mittwochs geleert werden, könnten daher am 30. September nicht geleert werden“, heißt es in einer Stellungnahme. „Am darauffolgenden Mittwoch, 7. Oktober, würde die nächste Leerung in den betroffenen Gebieten erfolgen. An diesem Tag würden sowohl die regulären Abfallbehälter (graue und rote Behälter) als auch die in der Vorwoche nicht geleerten grünen Behälter entleert.“ Ebenfalls vom Streik betroffen sein könnten die Straßenreinigung, der Wertstoffhof der Müllverbrennungsanlage sowie die Abgabestelle für Gelbe Säcke, Altpapier und Altglas auf dem HEB-Betriebshof in der Fuhrparkstraße. „Die Abholung von Sperrmüll könnte ebenfalls ausfallen.“ Auch das Kundenbüro wird voraussichtlich erst am 1. Oktober wieder erreichbar sein. „Die Leerung der Wertstoff- und Altpapiertonnen wäre nicht vom Streik betroffen“, heißt es weiter.

Die Stadtverwaltung

Bei der Stadt kann momentan noch nicht genau abschätzen, welche Bereiche vom Streik betroffen sein werden: „Das wird sich erst am Mittwoch zeigen. Wir gehen aber davon aus, dass auch Bürgerintensive Bereiche betroffen sein könnten“, sagt Stadt-Sprecher Michael Kaub auf Nachfrage dieser Zeitung. Das hätten auch Warnstreiks aus der Vergangenheit gezeigt.

Belegschaft trifft sich zu Kundgebung am Theaterplatz

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) habe die ausgestreckte Hand von ver.di ausgeschlagen und auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt, heißt es in einer Mitteilung. Die Antwort von ver.di auf diese Provokation lautet Warnstreik. Am Mittwoch legen deswegen auch die Beschäftigten der Stadtverwaltung, HEB und WBH die Arbeit nieder. „Die Arbeitgeber haben mit Kalkül unser Angebot diese Tarifrunde auf das nächste Jahr zu verschieben abgelehnt. Die Zeche für das Taktieren der Arbeitgeberseite dürfen aber nicht die Beschäftigten zahlen, daher ist der Warnstreik auch in diesen Zeiten richtig und wichtig ist,“ so Christoph Temming, Gewerkschaftssekretär bei ver.di in Hagen.

Am Mittwoch treffen sich die Belegschaften von HEB und WBH um 9:15 Uhr zu einer gemeinsamen Kundgebung auf dem Theaterplatz, um ihrer Stimmen Gehör zu verschaffen. Gestreikt wird dort bereits zu Dienstbeginn auf den Betriebshöfen.

Beschäftigte der Stadt streiken am Ischelandstadion

Die Beschäftigten der Stadt streiken parallel am Ischelandstadion. Möglicherweise werden weitere Streikaktivitäten in den nächsten Tagen bis zur dritten und bisher letzten Verhandlungsrunde ab dem 22. Oktober geplant. Bundesweit betreffen die Verhandlungen beispielsweise Beschäftigte in kommunalen Kliniken, Seniorenzentren und Kindertagesstätten, bei der Müllabfuhr, den Sparkassen, den Städten, Gemeinden und Landkreisen, bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern und vielen anderen Dienststellen und Einrichtungen des Bundes wie den Zoll oder die Rentenversicherung, heißt es weiter.

Forderung: Anhebung der Einkommen

ver.di fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent bzw. einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro monatlich angehoben werden. Darüber hinaus soll das Thema der Entlastung der Beschäftigten in den Tarifverhandlungen behandelt werden. Die besonderen Themen des Gesundheitswesens und der Pflege sollen an einem eigenen Verhandlungstisch eingebracht werden.

Busverkehr: Ausfälle weiter möglich

Die aktuelle Lage in Hagen beschreibt Sprecher Marcel Bader als „ruhig“,bislang kam es zu keinen größeren Ausfällen. Morgens (Stand 8 Uhr) seien alle Linien besetzt gewesen. „Es kann aber natürlich zu Verspätungen oder auch Ausfällen kommen, das kann bei so einem Streik nicht ausgeschlossen werden“, so Marcel Bader weiter.

Die Hagener Straßenbahn hat einen Notfahrplan auf Basis des Nachtexpress-Fahrplans an beiden Tagen geplant. Die letzten Fahrten sollen demnach um ca. 21.32 Uhr ab der Haltestelle Stadtmitte stattfinden. Die Busse der NE-Linien 1 bis 19 fahren dann im halbstündigen Takt. Die übrigen NE-Linien 22, 31 und 32 fahren in der Zeit von ca. 6 Uhr bis 22 Uhr im Stundentakt.

Der Fahrplan ist nicht in der elektronischen Fahrplanauskunft hinterlegt. Die Züge im Nah- und Fernverkehr sind von der Maßnahme nicht betroffen. Alle weiteren Infos und Ausfälle gibt es unter www.strassenbahn-hagen.de.

Wirtschaftsbetrieb Hagen

Informationen, wie sich der Streik auf den Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) am Mittwoch auswirken wird, erhielt unsere Zeitung am Dienstag auf Anfrage nicht. Vorstand Hans-Joachim Bihs konnte auf Anfrage auch keine exakteren Informationen geben. Teile der Belegschaft sollen sich wohl der Kundgebung am Theater heute Morgen anschließen. Aus welchen Service-Bereichen diese Mitarbeiter stammen, ist aber ebenfalls unklar.