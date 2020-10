Die Bushaltestellen in Hagen sind derzeit verwaist.

Verkehr Warnstreik: Zwei Tagen lang rollt in Hagen kaum ein Bus

Hagen. Die 130 Busse der Hagener Straßenbahn AG stehen derzeit untätig im Depot. Fast alle Fahrer des Unternehmens beteiligen sich am Warnstreik.

Kaum ein Bus ist am Montag und Dienstag in Hagen unterwegs. Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi, die in der laufenden Tarifverhandlung höhere Löhne auch für Busfahrer fordert, macht sich bemerkbar.

Lediglich einigen Fahrten der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) finden derzeit statt, während das größte Busunternehmen in der Stadt, die Hagener Straßenbahn AG, ihren Fahrbetrieb an beiden Tagen komplett eingestellt hat.

Die 130 Busse des Unternehmens bleiben im Depot, fast alle der 400 Busfahrer befinden sich im Ausstand. „Auch unsere Tochterfirmen werden bestreikt, wir können gar keine Fahrten anbieten“, so Dirk Thorbow, Sprecher der Straßenbahn AG. Es gebe auch keinen Notfahrplan.

In der Nacht zum Mittwoch wird der Betrieb wieder nach Plan aufgenommen.