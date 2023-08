Warnung aus aktuellem Anlass: Betrugs-Mail in EN im Umlauf

Breckerfeld/Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Verbraucherzentrale warnt vor einer Betrugs-Mail, die im Ennepe-Ruhr-Kreis im Umlauf ist. Es geht um Geldforderungen mit einer üblen Masche.

Es ist eine Zahlungsaufforderung und sie erscheint seriös. Tatsächlich handelt es sich um eine neue Betrugsmasche, die im Ennepe-Ruhr-Kreis für immer mehr Ärger sorgt. Die Verbraucherberatung warnt vor unechten E-Mails eines Rechtsanwalts, die auch im Ennepe-Ruhr-Kreis im Umlauf sind.

Derzeit häufen sich bei der Verbraucherzentrale im Ennepe-Ruhr-Kreis, die auch eine Dependance in Ennepetal unterhält, Beschwerden von Menschen wegen einer E-Mail im Namen eines echten Rechtsanwalts, der Zahlungen im Rahmen einer angeblichen Abmahnung verlangt.

Den Angeschriebenen wird vorgeworfen, eine Urheberrechtsverletzung durch das illegale Herunterladen eines Films begangen zu haben. Da sie keine Unterlassungserklärung abgegeben und sich auch nicht weiter geäußert hätten, würde ein Betrag in Höhe von 450 Euro fällig werden, der umgehend zu zahlen sei, so die Masche. Dafür sollen sich die Empfängerinnen und Empfänger zunächst auf einer manipulierten Internetseite verifizieren.

„Wir raten den Betroffenen in dieser Sache dringend dazu, weder auf den Link zu klicken noch persönliche Daten zu übermitteln und schon gar nicht eine Zahlung zu leisten“, rät Nadine Schröer, Leiterin der Beratungsstelle Witten der Verbraucherzentrale NRW.

Sie gibt Tipps, wie Betroffene kriminelle E-Mails wie diese erkennen können und sich am besten verhalten:

Misstrauisch sein

Können Verbraucherinnen und Verbraucher die vorgeworfene Urheberrechtsverletzung über ihren Anschluss mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschließen und haben sie keine erste Abmahnung erhalten, ist Misstrauen angesagt.

Auch bei einer sehr kurzen Frist, verbunden mit einer Drohung, sollten Verbraucherinnen und Verbraucher misstrauisch werden, da so Druck ausgeübt werden soll. Ein weiteres Anzeichen hierfür ist die Schreibung einiger Sätze in Großbuchstaben, was in seriösen Schreiben eher unüblich ist. Zudem gilt: Wichtige Schreiben wie Abmahnungen werden auch heute noch in der Regel auf offiziellem Weg per Post und nicht per E-Mail zugestellt – auch wenn die E-Mails durch das Layout täuschend echt aussehen.

Fake erkennen

Auch wenn Verbraucherinnen und Verbraucher mit ihrem Vor- und Zunamen angesprochen werden, sollten sie misstrauisch sein. Betrüger leiten diese möglicherweise aus der E-Mail-Adresse ab, die oft aus Vor- und Zuname besteht. In einigen Fällen sollen sogar persönliche Daten zum Internetanschluss und zur Adresse vorliegen. Auch dies ist keine Garantie für die Echtheit eines solchen Schreibens. Solche Daten könnten aus einem Datenleck oder einem Datenhandel beispielsweise im sogenannten Darknet stammen.

Nicht auf Forderungen eingehen

Betroffene sollten am besten gar nicht erst auf den Link klicken, da dieser auf eine Phishing-Seite führt, die möglicherweise auch noch Schadsoftware enthält. Zwar mutet die URL wie die des echten Anwalts an, jedoch unterscheidet sie sich in den Details: Statt mit .de endet die URL auf .com. Betroffene sollten keinerlei persönliche Daten preisgeben, da die Betrüger mit diesen zahlreiche Straftaten im Rahmen von Identitätsdiebstahl begehen könnten. Die geforderte Summe sollte auf keinen Fall gezahlt werden.

Hilfe für Betroffene

Wer eine solche E-Mail erhält oder bereits erhalten hat, sollte am besten gar nicht darauf reagieren und sie in den Spam-Ordner verschieben. Darüber hinaus kann sie an die Verbraucherzentrale NRW weitergeleitet werden, die solche Phishing-Versuche beobachtet und davor warnt (phishing@verbraucherzentrale.nrw). Verbraucher können sich auch an die Beratungsstelle Witten wenden, wenn sie unsicher sind. Wer bereits persönliche Daten oder Geld übermittelt hat, sollte sich rasch bei der Polizei melden und gegebenenfalls Strafanzeige stellen.

