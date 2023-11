Warum nicht? Viele Hagener sparen mit dem Bummelpass

Hagen Ein Besuch des Hagener Weihnachtsmarktes wird mit dem Bummelpass günstiger, besonders für Familien. Wo es ihn gibt und bis wann er verkauft wird.

Wer spart nicht mal gern ein paar Euro? Ich schon, und etliche Hagener ebenfalls, wie einige Anrufe bei uns in der Redaktion zeigen. Besagte Anrufer haben Fragen zum Bummelpass, den die Schausteller auf dem Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder anbieten.

Die Nachfrage ist gut

Es gibt wichtigeres, als solch einen Vergünstigungsbogen? Sicherlich, aber immerhin kann man dadurch ganz leicht 15 Euro sparen. „Die Nachfrage ist bisher gut“, sagt Dirk Wagner, selbst Schausteller und gleichzeitig auch Veranstalter des Hagener Weihnachtsmarktes.

Der 56. Weihnachtsmarkt lockt bis zum 30. Dezember in die Hagener Innenstadt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Bummelpass. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Und Kollege Alfons (Specko) Tröger ergänzt: „Wir sind mit 1000 Exemplaren in den Druck gegangen, können aber nachlegen.“ Heißt: Je nachdem, wie gut sich der Bummelpass verkauft, wird aufgestockt. Um jeweils 500 oder 1000 Stück.

Besonders bei Familien beliebt

„Wir gehen hoch bis auf maximal 3500 Exemplare“, sagt Dirk Wagner. Der Bummelpass richtet sich hauptsächlich an Familien mit Kindern, da er etliche Freifahrt-Tickets für Karussells enthält. „Aber auch Einkaufswertmarken sowie Gutscheine für die Rodelrutsche und die Kunsteisbahn“, ergänzt Specko.

An vier Stellen erhältlich

Wo der in diesem Jahr in Himmelblau gehaltene Bummelpass, der 15 Euro (Verkehrswert 30 Euro) kostet, erhältlich ist? An Wagners Kinderkarussell bei C&A, am Kinderkarussell Alexius in der Hohenzollernstraße, beim Crazy Nikolaus im Volkspark und in der Hagen-Touristik M 12 in der Mittelstraße 12.

Der Weihnachtsmarkt läuft noch bis zum 30. Dezember, „aber die Bummelpässe verkaufen wir aus Fairness nur bis zum maximal 23. Dezember“, unterstreicht Dirk Wagner. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Der Vergünstigungsbogen enthält auch ein Gratis-Los, das an der großen Weihnachtsmarkt-Tombola, die am Mittwoch, 27. Dezember, um 17 Uhr in der Konzertmuschel im Volkspark veranstaltet wird, teilnimmt.

Ich will bestimmt keine Hektik verbreiten und sagen: „Wer noch einen Bummelpass ergattern möchte, der sollte sich sputen“, aber die Zahl 3500 ist vielleicht schneller erreicht, als man glaubt. Und der 23. Dezember galoppiert einem vermutlich schneller entgegen, als einem lieb ist.

Weitere Infos:

Der Hagener Weihnachtsmarkt öffnet wochentags um 11 Uhr, sonntags um 12 Uhr und bleibt an Heiligabend sowie am 1. und am 2. Weihnachtstag geschlossen. Wochentags haben die Verkaufsstände und Buden bis 20.30 Uhr geöffnet (Ausschankbetriebe plus eine halbe Stunde), freitags und samstags bis 21 Uhr (Ausschankbetriebe plus eine halbe Stunde).

