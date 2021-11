Aus für Abellio? Hagen droht Verlust vieler Arbeitsplätze

Der Firmensitz von Abellio in der Körnerstraße in Hagen.

Hagen. Dem Bahnunternehmen Abellio NRW mit Sitz in Hagen droht das Aus. Ausgerechnet der Hagener OB Erik O. Schulz ist Verbandsvorsteher beim VRR.

Das endgültige Aus für das insolvente Bahnunternehmen Abellio hätte für die Stadt Hagen folgenschwere Auswirkungen. Das betont der Betriebsratsvorsitzende der finanziell angeschlagenen Firma, Jürgen Lapp: „Abellio ist ein großer Arbeitgeber in der Stadt und ich denke es ist wichtig, dass Hagen so einen großen Arbeitgeber behält.“

Tatsächlich befindet sich die NRW-Zentrale des Konzerns in Hagen. Vor sechs Jahren bezog das Unternehmen die zweite und dritte Etage im ehemaligen Hauptquartier des Energieversorgers Mark-E an der Körnerstraße. „Wir werden weitere Arbeitsplätze schaffen und uns in diesem wunderschönen Gebäude ausbreiten. Die Lage könnte ja nicht perfekter sein“, schwärmte Ronald Lünser, seinerzeit noch Geschäftsführer von Abellio Rail NRW, mit Blick auf Volmeaue und Volkspark.

Schulz ist Vorsteher des Zweckverbandes

Lünser ist inzwischen Chef des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) und dabei, seinem einstigen Arbeitgeber das Ende zu bereiten. Denn der VRR ist einer der Verkehrsverbünde in NRW, in deren Auftrag Abellio so wichtige Verbindungen wie den Rhein-Ruhr-Express oder das Ruhr-Sieg-Netz betreibt. Und Verbandsvorsteher des VRR-Zweckverbandes ist der Hagener Oberbürgermeister Erik O. Schulz, was einer Abwicklung des aus Hagen agierenden Schienenunternehmens noch einmal zusätzliche Brisanz verleiht.

Abellio hatte nicht nur seine Zentrale aus Essen nach Hagen verlagert, sondern auch die Verwaltung des Instandsetzungswerks an der Eckeseyer Straße, wo seit 2008 Loks und Waggons überholt werden. Rechnet man das Kundencenter am Graf-von-Galen-Ring hinzu, verfügt das Unternehmen in Hagen sogar über drei Standorte. Zehn Millionen Euro investierte Abellio dafür in Hagen.

150 Abellio-Mitarbeiter in Hagen

Heute arbeiten 150 Abellio-Mitarbeiter in der Volmestadt, aber auch die übrigen der 1080 Lokführer, Schaffner und Verwaltungsangestellten in ganz NRW haben ihren Dienstsitz in Hagen und führen hier ihre Steuern ab. Sie alle hätten Angst um ihren Arbeitsplatz, so Betriebsratschef Lapp: „Die Lage ist dramatisch. Wir sind abhängig vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.“

Dass VRR und Politiker ständig versicherten, die Angestellten müssten sich keine Sorgen um ihre Jobs machen, weil ja ein neuer Streckenanbieter an die Stelle von Abellio treten und das Personal gewiss übernehmen werde, trage in keiner Weise dazu bei, die Sorgen der Beschäftigten zu lindern: „Wir wollen für niemand anderen als für Abellio arbeiten“, so Lapp, der selbst seit fünf Jahren als Triebfahrzeugführer für Abellio tätig ist und den Betriebsrat aus einem Büro in der Eckeseyer Straße in Hagen heraus führt: „Wir sind mit Abellio als Arbeitgeber sehr zufrieden. Wir wollen weiter für Abellio arbeiten, sonst hätten wir uns angesichts des Fachkräftemangels auch für ein anderes Unternehmen entscheiden können.“ Und niemand weiß, wo ein neuer Bahnbetreiber seine Zentrale eröffnen würde.

Brief an NRW-Ministerpräsident Wüst

Im Namen der Belegschaft wandte sich Lapp am Donnerstag in einem offenen Brief an NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und forderte verbindliche Aussagen, wie der Betrieb aufrechterhalten und die Arbeitsplätze im Falle eines Scheiterns gesichert werden sollten: „Die langwierigen Verhandlungen mit immer neuen Durchhalteparolen gehen an die Substanz. Die Beschäftigten benötigen endlich Klarheit, ob und wie es mit Abellio weitergeht. Es ist nicht hinnehmbar, dass wir Abellio-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Spielball politischer Interessen werden.“

