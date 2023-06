Was TV-Moderator Ranga Yogeshwar mit Hagen verbindet

Augsburg/Hagen. Der beliebte TV-Moderator Ranga Yogeshwar hat in Ausgburg Preise für besondere Innovationen verliehen. Welche Hagener Firmen dabei abräumten.

Ranganathan Gregoire „Ranga“ Yogeshwar kennen viele Leute aus dem Fernsehen, zum Beispiel aus den TV-Shows „Quarks&Co“ im WDR oder „Die große Show der Naturwunder“ auf ARD. Jetzt schlüpfte der beliebte Fernsehmoderator allerdings in eine andere Rolle: Er verlieh im Rahmen eines Innovationswettbewerbs das Top-100-Siegel an „herausragende Firmen“. Ausgezeichnet wurden auch zwei Unternehmen aus Hagen – Europart und C.D.Waelzholz.

Innovationsklima bei Europart lobenswert

Ranga Yogeshwar gratulierte der Europart Holding GmbH aus Hagen (Martinstraße 13) zu ihrer Auszeichnung mit dem TOP-100-Siegel. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren beeindruckte das Unternehmen in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovationsklima“. Das Unternehmen zählt bereits zum dritten Mal zu den Top-Innovatoren.

Wissenschaftsjournalist und Moderator Ranga Yogeshwar (links) zeichnet das Hagener Unternehmen Europart – im Bild Geschäftsführer Olaf Giesen – mit dem Siegel „Top 100“ aus. Foto: KD Busch/Compamedia

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP-100-Unternehmensporträt heißt es u.a.: Europart liefert Ersatz- und Zubehörteile für Nutzfahrzeuge aller Klassen und ist europaweit in 28 Ländern vertreten. Dabei erreicht man 300 Belieferungsstandorte über Nacht. Das Unternehmen ist außerdem Betreiber von Lastwagen-, Trailer-, Transporter- und Busflotten in Europa.

Flache Hierarchien

Und es setzt intern auf flache Hierarchien: Früher hätte sich niemand direkt an die Geschäftsleitung gewandt. Heute sei das ausdrücklich gewünscht und über eine konzernweit implementierte Mitarbeiter-App inklusive Chat- und Übersetzungsfunktion möglich. „Wir priorisieren und strukturieren innovative Ideen und garantieren ein persönliches Feedback zum Stand der Umsetzung sowie dazu, wie wir entsprechende Anregungen honorieren“, unterstrich der Geschäftsführer Olaf Giesen bei der Preisverleihung.

Transparente Prozesse stärken den Teamgeist

Olaf Giesen weiter: „Über unsere Mitarbeiter-App erhalten die Angestellten aller Standorte zur gleichen Zeit Informationen durch die Geschäftsleitung. Aber auch jeder Einzelne kann die Kollegen über entsprechende Neuigkeiten informieren. Transparente Prozesse stärken in jedem Fall den Teamgeist.“

Auch C.D.Waelzholz ausgezeichnet

Und auch der Metallhersteller C.D.Waelzholz wurde Ranga Yogeshwar geehrt: Im Auswahlverfahren konnte der Betrieb C.D.Waelzholz in der Größenklasse C (mehr als 200 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie „Innovationsförderndes Top-Management“ überzeugen.

Das Unternehmen C.D.Waelzholz in Hagen wird für sein „Innovationsförderndes Top-Management“ ausgezeichnet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Das Unternehmen mit Hauptsitz in der Feldmühlenstraße 55 in Hagen zählt bereits zum sechsten Mal zu den Top-Innovatoren.

Zum Hintergrund:

Ab dem 1. Februar durften die jetzt offiziell ausgezeichneten Unternehmen bereits das TOP-100-Siegel tragen. Die persönliche Gratulation durch Ranga Yogeshwar als Mentor des Innovationswettbewerbs war der glanzvolle Höhepunkt der erfolgreichen Teilnahme.

Weitere Infos zum Innovationswettbewerb „Top 100“:

Seit 1993 vergibt Compamedia das TOP-100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von „TOP 100“ ist Ranga Yogeshwar. Projektpartner ist u.a. die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung.

Näheres zu Ranga Yogeshwar:

Ranganathan Gregoire „Ranga“ Yogeshwar (64) ist ein luxemburgischer Wissenschaftsjournalist und Autor, der unter anderem zahlreiche Fernsehformate entwickelt und moderiert hat.

