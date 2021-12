Kirche in Hagen Waskönig ist jetzt auch offiziell Superintendent in Hagen

Hagen. Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, hat Henning Waskönig in das Amt des Superintendenten eingeführt.

Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Hagen, Pfarrer Henning Waskönig, ist in einem Gottesdienst in der Johanniskirche am Hagener Markt von Annette Kurschus, Präses der Ev. Kirche von Westfalen (EKvW) und Ratsvorsitzende der Ev. Kirche in Deutschland (EKD), in sein Amt eingeführt worden. Waskönig war im September mit deutlicher Mehrheit zum Superintendenten gewählt worden. Am 1. Dezember hat er sein neues Amt offiziell angetreten.

„Die Synode wusste, was sie tat“, so Annette Kurschus in ihrer Ansprache an Henning Waskönig. Und diese Überzeugungstat, diese Wahl, dürfe er sehr persönlich nehmen. „Ihnen geht es um die Menschen - und das spüren die Menschen“, sagte die Präses. In diesem Tun müssten auch Superintendenten keine Lichtgestalten, keine Superhelden sein. „Das Scheinwerferlicht wärmt nicht.“ Wenn das Licht von innen komme, nähre es die Hoffnung der Menschen.

Angebot für Lebensgespräch

Superintendent Henning Waskönig stellte in seiner Predigt heraus, „dass die Botschaft, die wir verkündigen nicht darauf angelegt ist, die Lebensfragen der Menschen zu beantworten. Zumindest nicht im ersten Schritt – und nicht mal eben so.“ Es gehe um das Angebot für ein Lebensgespräch. „Für ein Gespräch mit Gott, in dem das eigene Leben in ein anderes, liebevolles Licht gerückt wird.“ Und ein Gespräch gestalte sich ja in einem stetigen Hin und Her von Fragen und Antworten.

„Im Kontakt mit Gott, so bin ich überzeugt, braucht es dieses Moment der heilsamen Irritation. Nur so öffnen sich neue Lebensperspektiven. Für unser Wirken als Botinnen und Boten ist dieser Wesenszug der biblischen Botschaft zuweilen eine große Herausforderung. In der Zeit der Pandemie merken wir dies besonders. Denn es braucht die Fähigkeit, offene Fragen im Leben von anderen und im eigenen Leben auszuhalten. Ja, sie zuallererst wohl auch zuzulassen. Wir müssen uns einüben und andere dabei unterstützen, mit diesen Fragen zu leben – ja, uns mit diesen Fragen Gott zu überlassen“, sagte Waskönig.

Stärkung der Ökumene

Grußworte sprachen nach dem Gottesdienst Erik O.Schulz, Oberbürgermeister der Stadt Hagen („Meine besten Wünsche für das, was vor Ihnen liegt“), Dechant Dieter Aufenanger („Die Ökumene in Hagen ist auf einem guten Weg“) und die zwei weiteren Superintendenten aus dem Gestaltungsraum, Julia Holtz (Hattingen-Witten) und Andreas Schulte (Schwelm). Letzterer schloss mit den Worten: „Gut, dass wir drei uns haben.“

Den gesamtem Gottesdienst gibt es über diesen Link: https://youtu.be/vUPvoslyhK0

