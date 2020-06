Wegen 10 Euro Schulden: Hagener wird brutal verprügelt

Breckerfeld. Weil er ihnen 10 Euro schuldete, ist in Hagen ein 31-Jähriger von mehreren Männern brutal verprügelt worden. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Brutal verprügelt worden ist am Montagnachmittag ein 31-Jähriger in der Straße Am Widey in Hagen. Der Mann wurde gegen 16.30 Uhr von drei Männern angesprochen, weil er ihnen Geld schuldete. Die in Rede stehenden 10 Euro konnte das Opfer aber nicht bezahlen.

Die Personengruppe schlug und trat daraufhin den Mann, so dass dieser zu Boden ging. Die Täter würgten den Geschädigten und liefen dann davon.

Täter mit starker Akne im Gesicht

Das Opfer beschrieb die Täter als 1,65 bis 1,75 Meter groß und schwarzhaarig. Einer habe starke Akne im Gesicht gehabt, ein anderer war auffallend muskulös.

Die Polizei nahm die Anzeige auf und begann mit ersten Ermittlungen. Der Mann kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zeugen können sich unter 02331/986-2066 bei der Polizei melden.