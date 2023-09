Wegen 3 Croissants: Detektiv bei Diebstahl in Hagen verletzt

Hagen-Mitte. Als ein Detektiv einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt, kommt es zum Handgemenge. Dabei wird der Detektiv verletzt. Polizei Hagen sucht Zeugen:

Wegen drei Schinkencroissants ist ein Ladendetektiv in einem Supermarkt von einem Ladendieb verletzt worden. Der Detektiv beobachtete am Graf-von-Galen-Ring in Hagen am Mittwoch einen Mann im Laden, der sich auffällig verhielt.

Ladendieb versucht zu flüchten

An der Kasse versuchte er, eine Colaflasche zu bezahlen. Der 31-jährige Detektiv forderte ihn auf, den Inhalt seines Rucksacks vorzuzeigen. Dort entdeckte der Mitarbeiter drei Schinken-Croissants im Wert von unter drei Euro, die der Dieb offenbar stehlen wollte. Als der 31-Jährige die Polizei ankündigte, ergriff der Unbekannte die Flucht. Der Detektiv hielt ihn fest.

Detektiv wird gegen Tür geschleudert

Daraufhin schleuderte der Unbekannte ihn gegen die Tür und lief davon. Der 31-Jährige blieb leicht verletzt zurück. Der Dieb wird als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug eine Halbglatze, eine Brille, einen kurzen grauen Bart, eine beige Hose, sowie ein schwarzes Polo-Shirt. Zeugenhinweise werden unter 02331/986 2066 entgegengenommen.

