Weihachstmarkt: Kein Parken am Schloss Hohenlimburg

An den ersten drei Adventswochenenden findet der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg statt. Parkplätze am Schloss können die Besucher nicht nutzen.

Hohenlimburg Am ersten Dezember startet der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg. Besucher sollen Pendelbusse nutzen. Hier alle Infos:

Hohenlimburg. Ab Freitag, 1. Dezember, startet der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg. Um ein Parkchaos rund um das Schloss und die Wesselbach zu vermeiden, bittet das Fürstenhaus als Veranstalter alle Besucher, nicht mit dem Auto auf den Schlossberg anzureisen. Stattdessen werden Pendelbusse eingerichtet.

Busse im Viertelstunden-Takt

Die Busse fahren im Viertelstunden-Takt zwischen Bahnhof Hohenlimburg und Schloss. Besucher des Marktes können ihre Autos auf dem Parkplatz bei Bilstein im Weinhof parken. Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg findet am ersten, zweitenunddrittenAdventswochenende jeweils freitags, samstags und sonntags statt. An den Freitagen fährt der erste Pendelbus ab 15.45 Uhr vom Bahnhof Hohenlimburg zum Schloss und der letzte Pendelbus um 20.30 Uhr vom Schloss zurück. An den Samstagen fahren die Pendelbusse ab 12.45 Uhr im Viertelstunden-Takt zwischen dem Schloss und dem Bahnhof. An den Sonntagen fährt der Pendelbus ab 12.45 Uhr vom Bahnhof ab.

Markt kostet Eintritt

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg kostet Eintritt. Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder kosten 4 Euro (Kinder unter 6 Jahren sind frei). Der Pendelbus ist inklusive. An den Samstagen und Sonntagen ist von 13 Uhr bis 14 Uhr der Eintrittspreis für den Markt um einen Euro ermäßigt.

Die Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg findet am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende statt. Der Markt hat freitags, 1. , 8. und 15. Dezember, von 16 bis 21 Uhr geöffnet. An den Samstagen, 2., 9. und 16. Dezember, ist der Markt von 13 bis 21 Uhr geöffnet. An den Sonntagen, 3., 10. und 17. Dezember ist der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

