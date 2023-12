Weihnachten: Hier gibts in Hagen frische Brötchen

Frische Brötchen und Gebäck gibt es in Hagen in einigen Bäckereien auch an Heiligabend.

Hagen Die Weihnachtsfeiertage stehen bevor. Eine Übersicht zu Hagener Bäckereien und ihren Öffnungszeiten.

Wer sich für den Weihnachtstag mit frischen Brötchen versorgen möchte, der hat in Hagen verschiedene Möglichkeiten, während am 1. und 2. Weihnachtstag die meisten Backstuben geschlossen bleiben. Die große Übersicht zu Bäckereien und ihren Öffnungszeiten in der Volmestadt über die bevorstehenden Feiertage*:

Stadtbäckerei Kamp

An Heiligabend sind die Fachgeschäfte, die auch sonst sonntags geöffnet sind, von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Die Supermärkte - und damit auch die dort befindlichen Filialen - bleiben geschlossen. Vorbestellungen werden in den Filialen entgegengenommen. Am 1. und 2. Weihnachtstag sind die Bäckereien geschlossen, „am 27. Dezember sind wir wieder wie gewohnt erreichbar“, so die Stadtbäckerei.

Von der Stadtbäckerei Kamp sind in Hagen einige Filialen am 24.12. geöffnet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Bäckerei Vielhaber

Die Sonntags-Filialen sind am 24. Dezember bis Mittags geöffnet. Die genauen Zeiten für jede Filiale erfahren Hagenerinnen und Hagener in den Filialen. In allen Filialen, so Vielhaber, gebe es Bestellvordrucke für Weihnachten (Stangenbrote) und Silvester (Berliner-Alarm). Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sind die Filialen geschlossen.

Bäckerei Kamps

Die Kamps-Filiale am Hagener Hauptbahnhof wird an allen drei Tagen von den frühen Morgenstunden bis zum Abend geöffnet sein.

Bäckerei Kamm

Die Filialen sind am 24. Dezember von 8 bis 12 Uhr, an einigen Standorten auch bis 13 Uhr, geöffnet. Bis 12 Uhr geöffnet sind die Filialen in Elsey und am Loxbaum, bis 13 Uhr Hohenlimburg, Halden, Haspe und Kabel.

HBB-Store am HBF

Der Store am Hauptbahnhof hat auch Heiligabend geöffnet: am 24. Dezember den gesamten Tag über ab den frühen Morgenstunden. Auch am 1. und 2. Feiertag wird der Store im Bahnhofsgebäude, so eine Mitarbeiterin auf Nachfrage der Redaktion, normal öffnen.

Bäckerei Büsch

Am 24. Dezember haben die Filialen je nach Standort unterschiedliche Öffnungszeiten: die Filiale an der Feldmühlenstraße beispielsweise ist von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtstag bleiben alle Filialen geschlossen.

Bäckerei Niehaves

Die Filiale in Hagen-Hohenlimburg hat am 24. Dezember von 7 bis 11 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember sind alle Filialen geschlossen.

Bäckerei & Konditorei Linnepe

Die Bäckerei Linnepe in Dahl hat sowohl an Heiligabend als auch an Silvester von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleibt die Filiale geschlossen.

Auch das Café Linnepe verkauft an Heiligabend frische Brötchen in Dahl. Hier ist Bäcker Christian Schüller zu sehen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Bäckerei Middelberg

„Wir haben an Heiligabend und am 1. Feiertag geöffnet“, erklärt eine Mitarbeiterin der Bäckerei an der Berliner Straße. Öffnungszeiten: 7 bis 12 und 7.30 Uhr bis 12 Uhr. Nur am 2. Weihnachtsfeiertag, also dem 26. Dezember, bleibt der Laden geschlossen.

Bäckerei Hosselmann

Die Bäckerei bleibt an Heiligabend sowie den beiden folgenden Feiertagen geschlossen.

Vollkornbäckerei Niemand

„Wir haben an allen Sonn- und Feiertagen geschlossen und genießen das Weihnachtsfest“, so die Vollkornbäckerei Niemand.

Bäckerei Dahlmann

Die Bäckerei ist am Samstag zum letzten Mal geöffnet. An Heiligabend sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleiben die Türen geschlossen.

*Einige weitere Bäckereien waren für die Redaktion telefonisch nicht zu erreichen oder haben auf die Anfrage nicht geantwortet

