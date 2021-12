Weihnachten in Hagen: Schonung für die Welt

In unserer Rubrik „Im Namen des Herrn“ spricht Superintendent Henning Waskönig über „Schonung für die Welt“.

Die Plakate hängen mittlerweile an vielen Stellen der Stadt. An Bushaltestellen, vor Kirchen, in Gemeindehäusern. Stille Nacht? Heilige Nacht! Ein ökumenischer Weihnachtsgruß der evangelischen und der katholischen Kirche.





Ein junger Mann ist auf dem Plakat zu sehen. Er hat die Augen geschlossen und lauscht den Klängen aus seinen Kopfhörern. Er lächelt. Was er hört, scheint ihm zu gefallen. Das bekannte Weihnachtslied „Stille Nacht, heilige Nacht“. Mit den vertrauten drei Strophen, aber auch mit drei Strophen, die eher unbekannt sind. Denn ursprünglich wurde das Lied mit sechs Strophen gedichtet. Wer den QR-Code scannt, der auf dem Plakat abgedruckt ist, kann das Lied ebenfalls hören.





In einer Strophe heißt es dort: „Stille Nacht, heilige Nacht! / Lange schon uns bedacht, / als der Herr vom Grimme befreit, / in der Väter urgrauer Zeit / aller Welt Schonung verhieß, / aller Welt Schonung verhieß.“ Was für eine vollmundige Verheißung: Alle Welt soll verschont werden!

Das Leben kann schonungslos sein

In Zeiten der Pandemie klingt das womöglich ein wenig schräg. Schließlich merken wir derzeit doch zutiefst wie brüchig, wie ver-letzbar, wie schonungslos das Leben sein kann. Was machen wir also mit diesem alten Versprechen aus urgrauer Zeit? Ich finde, wir sollten gerade in diesem Jahr unser Repertoire erweitern und diese Strophe mitsingen.

Denn die Sehnsucht nach Verschonung, der Wunsch um Bewahrung ist doch mit Händen zu greifen. Wie oft sagen wir in diesen irren Zeiten zueinander: Bleib behütet! Auf diese Weise erinnern wir uns gegenseitig an Gottes gewichtige Verheißung. Und wir erinnern Gott ebenfalls daran.

Aller Welt wird Schonung verheißen. Zugleich aber spricht vieles dagegen. Wie passt das zusammen? Manchmal gar nicht. Zuweilen stehen Gottes Verheißungen und unser menschliches Erleben unversöhnlich nebeneinander. Wir werden nicht verschont. Ja, Gott bewahrt nicht immer vor Angst, Not, Leid und Gefahr. Doch Weihnachten zeigt: Gott bewahrt zu jeder Zeit in aller Not und Gefahr. Hier öffnet sich das Geheimnis der heiligen Nacht. Gott wird Mensch. Er bindet sich an uns – für immer und untrennbar ist er an unserer Seite. Aus Liebe. Frohe Weihnachten!

