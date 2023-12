Weihnachten: Krachende Firmenfeier oder ruhiges Frühstück?

Auch im früheren Ratskeller, der mittlerweile „Schnitzelhaus by Hopfen & Salz“ heißt, finden in der Vorweihnachtszeit etliche Betriebsfeiern statt. Unser Foto ist, wie man sieht, allerdings bereits im Sommer entstanden.

Hagen Derzeit finden auch in Hagen viele Betriebsfeiern statt. Aber „früher war mehr Lametta“ meint Redakteurin Yvonne Hinz. Oder täuscht sie sich?

Vielleicht vertue ich mich ja auch, aber gefühlt habe ich in diesem Jahr bislang von „krachenden Betriebs-Weihnachtsfeiern“ in Hagen kaum etwas gehört. Früher war irgendwie mehr Lametta.

Unser Nachbar André trifft sich demnächst mit seinen Kolleginnen und Kollegen in einer Bier-Kneipe in der Hagener Innenstadt. „Wir steuern den früheren Ratskeller, heute ,Schnitzelhaus by Hopfen& Salz‘, an. Das wird bestimmt nett“, sagt er mit Vorfreude in der Stimme. Dass André keinen Alkohol - also auch kein Bier - trinkt, juckt ihn wenig.

Auch interessant

Der Grund? Er fährt leidenschaftlich gern Auto, und es macht ihm nicht die Bohne aus, seine Kollegen nach drei, vier Stunden gemütlichen Beisammenseins nach Hause zu kutschieren. So einfach können alle Seiten glücklich sein.

Eine Runde über den Weihnachtsmarkt

Eine Freundin zieht mit ihrer Bürogemeinschaft kurz vor Heiligabend eine (oder auch zwei) Runden über den Hagener Weihnachtsmarkt. „Das machen wir in jedem Jahr so und haben dort längst unsere Stamm-Haltepunkte“, lächelt sie verschmitzt. Das sei keine spektakuläre Weihnachtsfeier, aber der Abend sei immer schön.

Der Weihnachtsmarkt animiert viele Hagener zu einem Bummel. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Frühstück an einem großen Tisch

Auch in der Firma, in der ein guter Bekannter arbeitet, wird vor Weihnachten nicht „die Sau rausgelassen“. „Wir treffen uns nächste Woche an einem Vormittag in einem Büro mit einem besonders großen Tisch. Dort frühstücken dann die Kollegen, die Lust haben, zusammen. Jeder steuert zum ,Arbeits-Brunch‘ etwas bei“, erläutert mein Bekannter. Hoffentlich haben auch alle Kollegen verstanden, dass damit nicht das eigene „Frühstücks-Bütterchen“ gemeint ist . . .

Und wir in der Redaktion? Wir gehen es entspannt an und haben vor, Ende Januar, wenn der ganze (Vor-)Weihnachtstrubel vorbei ist, irgendwo in Hagen abends essen zu gehen. Aber ohne Stulle in der Tasche!

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen