Weihnachtsessen: Restaurants in Hohenlimburg fast ausgebucht

Wer sich eine Woche vor Weihnachten entschließt, die Festtage im Restaurant zu speisen, sollte sich mit der Reservierung beeilen: Viele Restaurants in Hohenlimburg sind für Weihnachten und Silvester bereits ausgebucht oder haben nur noch wenige Tische frei.

Im Herzen von Elsey bietet das Café Kännchen seit Jahren für Heiligabend und Silvester ein Frühstücksbuffet, zelebriert mit Sekt, Lachs und Co. „Das wird sehr gut angenommen“, so Inhaber Carsten Krüger. Auch in diesem Jahr sei die Nachfrage für Heiligabend bereits hoch, besonders am späteren Vormittag. „Nach 11.30 Uhr wird es schon schwierig, aber zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr sind noch ein paar Plätze frei“, so Krüger.

Am ersten und zweiten Weihnachtstag bleibe die Küche im Kännchen aber kalt – obwohl es genug Anfragen gibt, erinnert sich Krüger. „Es gab schon kuriose Angebote. Manche Leute wollten extra zahlen, wenn wir öffnen.“ Der Gastronom lehnte Angebote wie diese jedoch über die Festtage ab. „Wir machen schon viel möglich, aber irgendwo muss man einen Punkt setzen“, sagt Krüger. Die Weihnachtstage seien als Zeit für die Familie reserviert.

Angebote zum Abholen

Auch im Haus Schlesierland bleibt der Gästebereich in diesem Jahr über Weihnachten geschlossen. Dafür bietet das Team jedoch „Abhol-Angebote“ für das Festessen daheim an. „Die Gerichte werden angeliefert und nach unserer Anleitung zu Hause zubereitet“, so Monique Nestler, Inhaberin von Haus Schlesierland.

Am Silvesterabend ist die Gaststätte, auch bekannt als „Nestlers Restaurant“, wieder geöffnet. Dann gibt es für Gäste ein 5-Gang-Gala-Menü. Kosten: 119 Euro pro Person, inklusive Getränke. Auch für diesen exklusiven Jahresausklang ist die Liste der Reservierungen bereits lang. „Wir haben nur noch zwei bis drei Tische frei. Für große Gruppen reicht der Platz aber nicht mehr.“

Derweil geht das Försterhaus Schulte im Ostfeld, an der Grenze zwischen Hohenlimburg und Letmathe, in die Weihnachtspause. Vom 22. Dezember bis zum 4. Januar ist der Gastronomiebetrieb geschlossen. Das Restaurant Hünenpforte ist am 1. und 2. Weihnachtstag und an Silvester bereits ausgebucht – und das schon seit drei Wochen.