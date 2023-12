Weihnachtsgeschenke für Kinder gesucht? Elf Läden in Hagen

Wer noch Weihnachtsgeschenke für seine Kinder oder Enkelkinder sucht, der hat in Hagen eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Hagen Familien haben in Hagen viele Möglichkeiten, für Kinder und Enkelkinder Geschenke für Weihnachten zu besorgen und lokale Händler zu unterstützen

Nur noch zwei Wochen, dann ist schon wieder Weihnachten, das Jahr so gut wie rum. Wer noch ein Geschenk für seine Kinder oder Enkelkinder sucht, der hat in Hagen verschiedenste Möglichkeiten. Diese elf Läden gibt es in Hagen:

Casita: Das Geschäft Casita bietet ein ausgewähltes Sortiment für Kinder und Teenager an. Hauptsächlich können Familien hier schöne Kleidung und kleinere Accessoires erstehen. „Wir setzen nicht auf Schleuderpreise, sondern auf Wertigkeit“, sagten die Betreiberinnen zuletzt im Interview mit dieser Zeitung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18.30, Samstag 10 bis 18 (Elberfelder Straße 57).

Das Kindermodengeschäft „Casita“ befindet sich in der Elberfelder Straße. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Spielwaren Gündel: Die Spielwarenhändlerin Ute Gündel sorgt mit ihrem Fachgeschäft gegenüber dem Hohenlimburger Rathausplatz seit mehr als 30 Jahren für leuchtende Kinderaugen. Hier finden Familien alles Mögliche an Spielzeugen oder Kuscheltieren bis hin zu Puppenwagen (Freiheitstraße 2). Öffnungszeiten: Montag 9-12.30/14.30–18Uhr, Dienstag 9-12.30/ 14-18 Uhr, Mittwoch 9-12.30/14.30–18 Uhr, Donnerstag 9-12.30/14.30–18 Uhr, Freitag 9-12.30/14.30-18 Uhr und Samstag 9.30-13 Uhr.

Christoph Wasser entwarf ein Puzzle von Schloss Hohenlimburg, das es auch bei Spielwaren Gündel zu kaufen gibt. Foto: Marcel Krombusch / WP Hagen

Spielzeugwelt Hagen-Haspe: Auch bei der Spielzeugwelt Haspe können Familien fündig werden. Dort gibt es von Playmobil, über Lego oder Schleich eine große Auswahl an Angeboten. Es werden gebrauchte Markenspielzeuge angeboten. Der Laden befindet sich am Jungfernbruch 3. Verkauf: montags bis freitags, 10 bis 15.30 Uhr.

Lovelywildmoments: Schneekugeln, Frühstücksbrettchen, Holzspielzeug, Messlatten, Spardosen und mehr: Die handgefertigten Produkte von Lovelywildmoments können Familien ebenfalls in Haspe (Spielbrinkstraße 6-8) kaufen. Das kleine Familienunternehmen bietet auch personalisierte Produkte im Onlineshop an. „Wir haben von 9 Uhr bis 14 Uhr geöffnet, aber zum Weihnachtsgeschäft sind wir auch länger vor Ort. Man kann sich aber auch gerne telefonisch melden, falls man erst später kommen kann, oder online bestellen und vor Ort im Laden abholen“, so Gründerin Jennifer Braun.

Bei „Lovely wild moments“ auf dem Spielbrink gibt es eine Auswahl an Geschenkideen für die Kleinen. Foto: Alex Talash

Schaukelpferdchen: Das Schaukelpferdchen ist ein Familienunternehmen, das seit 1983 in Hagen vertreten ist. Dort gibt es Spielzeug für kleine, große und ganz große Kinder. Außerdem gibt es eine Kinderboutique. Seit mehr als 25 Jahren gibt es dort natürliche Kleidung für Babys und Kinder bis zehn Jahre. Seit jeher ist der Laden eine beliebte Anlaufstelle für zahlreiche Familien in der Stadt. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr.

Thalia-Kinderabteilung: Schmökern, schmökern, schmökern: Wer seinen Kindern eine neue Lektüre schenken möchte, der kann natürlich auch die Thalia-Kinderabteilung durchstöbern. Und während die kleinen Besucher in der Spiele-Ecke ihre Zeit verbringen, können die Eltern sich noch einen Kaffee im Café mit Ausblick auf den Weihnachtsmarkt und die Schlittschuhbahn direkt vor der Tür gönnen. Öffnungszeiten: täglich von 9.30 bis 19, samstags bis 18 Uhr.

Die Thalia-Filiale (links) in der Hagener Innenstadt Foto: Michael Kleinrensing / WP

Kinderschutzbund Secondhandshops: Der Kinderschutzbund bietet gebrauchte und geprüfte Kinderkleidung, Spielzeug, Bücher oder Ausstattung für die Kleinen in der Secondhand-Boutique Kunterbunt am Emilienplatz, der Klamotten-Kiste (nach dem Wiederaufbau) in der Innenstadt sowie Kind und Kegel in Altenhagen. Öffnungszeiten „Kunterbunt“ montags bis freitags 10-17 Uhr („Extrazeit zum Shoppen“ 16.12., 10 bis 14 Uhr). Kind und Kegel: montags 9-12 und 14-17 Uhr, dienstags 9-12 und mittwochs 9-13 Uhr.

Smyths Toys Superstore: Smyths hatte vor einigen Jahren den ehemaligen Toys‘R‘us in Vorhalle übernommen: Seitdem können Familien dort Spielzeug und Spiele für alle Altersklassen, ab Babyalter bis Teenager-Alter, bekommen. Neben Gaming-Artikeln gibt es auch Outdoor-Angebote und eine Abteilung für Babybedarf (Weststraße 4). Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 9 bis 20 Uhr.

Smyths Toys Superstore (hinten im Bild) befindet sich kurz hinter dem Vorhaller Kreisel. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Mediamarkt: Im neu eröffneten Mediamarkt in der Hagener Rathaus-Galerie gibt es auch eine Extra-Abteilung für Spielzeug. Außerdem natürlich die Möglichkeit, technische Geräte zu kaufen, die dann am 24. unter dem Baum landen könnten.

Im Mediamarkt in der Rathaus-Galerie gibt es auch eine Spielzeugabteilung. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Werkhof Spielzeugwerkstatt Rückspiel: Das Rückspiel sammelt gut erhaltenes, gebrauchtes Spielzeug und bereitet dieses wieder auf. Instand gesetzt, gereinigt und geprüft wird es an Kinder verschenkt, deren Eltern nicht die finanziellen Mittel haben, um neues Spielzeug zu kaufen, aber auch an soziale Einrichtungen und Hilfsprojekte (nur für Privatpersonen, welche auf finanzielle Hilfe angewiesen sind, ggf. mit Nachweis).

Das junge Unternehmen Marus Handmade fertigt Musikbox-Regale für Hörspielfiguren (Tonies). Foto: Michael Kleinrensing / WP

Marus Handmade: Wer lieber online einkauft, aber dennoch lokale Unternehmen unterstützen möchte, kann das in Hagen ebenso: Musikboxregale für das Kinderzimmer - allesamt handgefertigt in der eigenen Hasper Werkstatt. Das bietet das junge Unternehmen Marus Handmade an. Die Artikel gibt es im Onlineshop zu kaufen. Nach telefonischer Rücksprache könnte man das Tonie-Regal auch dort abholen, versichern die Inhaber. Ab dem 21. Dezember ist die junge Firma in den Betriebsferien.

*Die Redaktion erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

