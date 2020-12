Weihnachtsgottesdienste: Breckerfeld und Dahl reduzieren

Breckerfeld. In Breckerfeld und Dahl reduziert die katholische Pfarrei Christus König das Gottesdienst-Angebot an Weihnachten.

Die katholische Pfarrei Christus König, zu der auch die Gemeinden in Breckerfeld sowie im Volmetal zählen, hat jetzt auch auf die fortschreitende Ausbreitung der Corona-Pandemie reagiert und das Gottesdienstangebot zu Weihnachten erheblich reduziert. In der Zeit nach Weihnachten bis zum 10. Januar, dem Ende des Lockdowns, finden dann gar keine Gottesdienste mehr statt.

Das ist das Ergebnis einer Dekanatskonferenz. Christus König mit der St.-Jakobus-Gemeinde Breckerfeld und der Herz-Jesu-Gemeinde in Dahl gehört zum Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid und damit zum Ruhrbistum Essen.

Keine Vorgabe vom Bistum Essen

„Das Bistum Essen hat es den Pfarreien ja offengehalten, wie sie auf die Corona-Pandemie reagieren“, so Pfarrer Claus Optenhöfel. „Das Resultat jetzt ist auf die Gespräche auf Dekanatsebene und im Pastoralteam zurückzuführen.“

Es sieht vor, dass bereits die Gottesdienste zum vierten Advent in möglichst knapper Form angeboten werden. „An Heiligabend und am 1. Weihnachtstag sind die Kirchen von 12 bis 17 Uhr zum Besuch der Krippe und zum Gebet geöffnet“, so Claus Optenhöfel, „Während dieser Zeit sind der Krippenspiel-Film und der Weihnachts-Impuls der Pfarrei in den Kirchen zu sehen.“ Die Kinderkrippenfeiern an Heiligabend, die für Breckerfeld und Dahl für 16.30 Uhr geplant waren, fallen aus. Ebenso die in Breckerfeld geplante Wort-Gottes-Feier um 20.30 Uhr.

Kürzere Wortgottesdienste ersetzen die Christmetten

Um den Gläubigen überhaupt Gottesdienstbesuche zu ermöglichen, werden statt der Christmetten kürzere Wort-Gottes-Feiern mit Kommunion gestaltet. Diese sind in der Bürgerhalle Dahl um 18.30 Uhr – Anmeldung möglich – und in St. Jakobus Breckerfeld um 22 Uhr.

Am 1. Weihnachtstag ist um 11 Uhr in St. Jakobus, Breckerfeld, ebenfalls eine Wort-Gottes-Feier mit Kommunion. Am 2. Weihnachtstag werden Messen um 11 Uhr in Breckerfeld und um 11.15 Uhr in Dahl (Bürgerhalle) gefeiert.

Vorschläge für Gebet und Gottesdienst zuhause

„In den offenen Kirchen liegen Vorschläge für Gebete und Gottesdienste zuhause aus“, so Optenhöfel, „auch das Friedenslicht kann mitgenommen werden.“ Dazu biete die Pfarrei Online-Impulse auf www.christus-koenig.de an. Der Gottesdienst am Heiligen Abend um 17 Uhr in Halver soll live übertragen werden.

„Das Ganze ist ein Kompromiss aus dem, was maximal möglich ist und was wir für verantwortbar halten“, so Optenhöfel. „Uns war wichtig, einen Kirchen- und Gottesdienstbesuch anzubieten. Nach Weihnachten einfach so weiterzumachen, als wenn nichts wäre – das halten wir nicht für richtig.“

Teilnahme ist nur nach bestätigter Anmeldung auf der Gemeindehomepage oder unter 02353-3730 möglich.