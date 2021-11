Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg abgesagt

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg findet auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Die Absage kam kurzfristig fünf Tage vor dem Start des Marktes.

Hohenlimburg. Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg ist abgesagt. Grund sei die weiter steigende Zahl an Corona-Infektionen, so die Schlossverwaltung

Der Romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg findet nicht statt. Wie die Schlossverwaltung am Montag bekanntgab, habe man sich nach langer Diskussion „schweren Herzens“ zu diesem Schritt entschieden. „Wir waren mit den Vorarbeiten fast fertig, heute sollten die ersten Aussteller zum Aufbau kommen“, sagt Mechtild Schubert, Schloss Hohenlimburg. „Aber die weiter ansteigende Tendenz bei den Corona-Zahlen war letztlich der Grund, weshalb wir uns für eine Absage des Marktes entschieden haben. Das Wohlergehen unserer Mitarbeiter, der Aussteller und der Besucher steht im Vordergrund.“

Absagen bereits im Vorfeld

Dabei waren bereits im Vorfeld des Marktes die ersten Absagen von Händlern eingegangen. Waren ursprünglich gut 50 Händler für den Weihnachtsmarkt am Schloss eingeplant, hatte sich diese Zahl zuletzt auf rund 40 Aussteller reduziert. Bereits vor ein paar Wochen abgesagt hat etwa der Bürgerverein Wesselbach, der traditionell selbst hergestellten weißen Glühwein und alkoholfreien Punsch im Innenhof des Schlosses verkauft. „Die Hygiene-Auflagen waren uns zu hoch. Allein für das Rundherum mit Desinfizieren der Tische etc. hätten wir mehrere Leute abstellen müssen. Das konnten wir nicht leisten“, so Peter Spohr, Vorsitzender des Bürgervereins Wesselbach. Er bedauere die Absage des Marktes, könne die Entscheidung aber gut nachvollziehen.

An drei Adventswochenenden

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg sollte am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende jeweils von Freitag bis Sonntag stattfinden. Es wäre die 17. Auflage des Marktes gewesen, bei dem zahlreiche Aussteller und Händler ihre Stände mit Deko, Geschenkideen, regionalen Produkten und mehr auf dem Schlossberg in Hohenlimburg präsentieren. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Fürstenhaus den Weihnachtsmarkt abgesagt, damals bereits im Frühjahr während der ersten Welle der Corona-Pandemie.

