Weihnachtsmarkt Hagen: Corona-Kontrollen an jeder Punschbude

Laser-Show, Eis-Kunst und Italo-Tag

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt mit seinen 72 Ständen und Fahrgeschäften am Freitag, 19. November, um 17 Uhr von Oberbürgermeister Erik O. Schulz in der Konzertmuschel im Volkspark. Für den musikalischen Rahmen sorgen südamerikanische Salsa-Musiker mit dem Anspruch, Lebensfreunde in die Innenstadt zurückzubringen.

Insgesamt sind an den 34 Veranstaltungstagen auf der Bühne etwa 70 Programmpunkte geplant. Höhepunkte sind beispielsweise der „Irish Day“ (27. November), ein Schlager-Samstag (2. Dezember), ein Eis-Bildhauer (3. Dezember), eine Licht-Laser-Wassershow (10. Dezember) oder auch der Italien-Tag (17. Dezember).

Alles Wissenswerte zum Weihnachtsmarkt und dem Programm finden Interessierte in der Weihnachtsmarktbroschüre der Stadt, die ab sofort an vielen Stellen ausliegt sowie im Internet unter www.weihnachtsmarkt.hagen.de.

Darüber hinaus hofft die Werbegemeinschaft am vierten Advent zwischen 13 und 18 Uhr auf einen verkaufsoffenen Sonntag. Hier steht die letzte politische Entscheidung noch aus.

Der beliebte Bummelpass (12 Euro), der inzwischen seit 40 Jahren an vielen Ständen und Fahrgeschäften ermäßigte Preise sowie die Teilnahme an einer Tombola sichert, rundet das Angebot ab. Er ist erhältlich bei der Hagen-Agentur (Mittelstraße 12, Mo.-Fr. 9 bis 17 Uhr sowie Sa. 9.30 bis 12.30 Uhr) sowie an den Kinderkarussells am Nassau-Platz, in der Hohenzollernstraße und im Volkspark.