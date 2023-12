Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum: Stromausfall nach Feuer

In einer Trafostation im Freilichtmuseum Hagen ist es kurz nach der Eröffnung zu einem Feuer gekommen.

Hagen Nach einem Feuer auf dem gerade erst eröffneten Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Hagen fällt der Strom aus. Das ist die Situation vor Ort.

Auf dem Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum in Hagen ist eine 10-Kilovolt-Trafoanlage in Brand geraten. Die Folge: Sowohl im Museum im Mäckinger Bachtal als auch in Teilen der Selbecke fiel der Strom aus.

Das Feuer in dem Trafo war gegen 15 Uhr ausgebrochen. Erst eine Stunde zuvor waren die ersten Besucher auf das Gelände gekommen, um bei Schnee und weihnachtlicher Atmosphäre an Buden und Ständen zu stöbern und zu schlemmen. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, konnte den kurzfristigen Ausfall der Energieversorgung aber nicht verhindern.

Nur die Museumsbeleuchtung funktioniert

Zwar sprang im Museum ein für solche Fälle vorgesehenes Dieselaggregat an, allerdings reicht das lediglich für die Versorgung der Beleuchtung mit Strom. In der Zwischenzeit konnte aber durch Aufschalten einer Leitung des Energieversorgers AVU die Stromversorgung wieder hergestellt werden.

Romantische Stimmung mit Schnee zwischen beleuchteten Fachwerkhäusern: Das zeichnet den Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Hagen aus. Foto: Michael Kleinrensing

Bis zum 3. Dezember können Besucher nun die illuminierten Fachwerkhäuser und geschmückten Hütten auf dem weitläufigen Areal bestaunen. Es zeigen mehr als 85 Aussteller Dekoratives aus Papier, Wolle, Stoff, Holz, Glas und Metall. Zum Markt gibt es nur Live-Musik von Chören und Orchestern, Alphörnern sowie weihnachtlichen Jazz und Pop. Jeden Nachmittag besucht zudem der Nikolaus den Weihnachtsmarkt. Wichtiger Hinweis: Parken vor Ort ist nicht möglich, die Parkplätze sind dort wegen der Pendelbushaltestellen blockiert. Das Freilichtmuseum bittet darum, mit dem Bus anzureisen.

Weihnachtsmarkt auch am Samstag und Sonntag

Der Weihnachtsmarkt im Museum ist am Freitag noch bis 22 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro (ab 14 Jahre).

Heiße Köstlichkeiten können die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum Hagen genießen. Foto: Michael Kleirensing / WP

