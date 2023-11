Weihnachtsmesse für Haustiere - Besuch in der Bürgerhalle

Dahl Eine Weihnachtsmesse für Hund, Katze und Co. - klingt ungewöhnlich? Dabei wurden Spenden für den guten Zweck gesammelt:

Es ist tierisch was los in der Bürgerhalle in Dahl. Trotz des kühlen Novemberwetters strömen die Menschen am Samstag in die Bürgerhalle und an die Messestände im Außenbereich. Nach der ersten Messe für Hunde des Vereins Blaulichtpfoten im April gibt es jetzt eine Weihnachtsmesse für Tierliebhaber mit Artikeln für Hunde, Katzen, Kleintiere und Pferde, aber auch viele, viele Geschenkideen für den Weihnachtsbaum.

„Bei der ersten Messe haben uns die Leute die Bude eingerannt, das war grandios, deshalb trauen wir uns nochmal dran“, freut sich die Vorsitzende des Vereins, Maike Schmidt. Das Besondere an der Messe für Tiere aber natürlich auch mit netten Sachen für die Menschen: Die rund 50 Aussteller zahlen immer eine Standgebühr, die in die Tierschutzkasse des Vereins fließt und für Tierschutzprojekte verwendet wird.

Bei der Veranstaltung war viel los: An den Ständen gab es für Besucher viel zu entdecken. Foto: Winfried Hoppmann / Hoppmann

Seit 2016 in Hagen aktiv

Der Verein Blaulichtpfoten aus Hagen Dahl startete im Jahr 2016, getragen von der Grundidee, seriöse Tierschutzprojekte aktiv zu unterstützen. Der Vereinsname entstand als Idee, da die Gründungsmitglieder alle einen Blaulichtberuf hatten. Maike Schmidt und Katrin Nagora sind bei der Polizei aktiv und Vorstandsmitglieder und auch Gründer des gemeinnützigen Vereins. Der Verein unterstützt aktuell eine breite Palette tierischer Projekte und Tierheime im Inland und Ausland. Von den Einnahmen der letzten Messe profitierte zum Beispiel ein Tierschutzprojekt für ehemalige Zirkusbären, die man nicht mehr auswildern kann. „Wir unterstützen, was wir gerade für richtig halten. Wir arbeiten Hand in Hand, zusammen geht es ja besser“, ergänzt Maike Schmidt.

Spenden für kranke Hündin gesammelt

Am Blaulichtpfotenstand wurden auch Lose für eine besondere Tombola verkauft. Die Einnahmen sind für die kranke Tierschutzhündin Fibi gedacht, die am Herzen operiert werden muss. Alle 497 Lose konnten verkauft werden - und der Verein kann jetzt helfen und 994 Euro für Tierarztrechnungen überweisen. „Die Lose waren so schnell weg, das war wirklich der Wahnsinn, unfassbar gut – ein herzliches Dankeschön an unsere Anbieter, die die wunderbaren Preise beigesteuert haben“, sagt Maike Schmidt begeistert und dankbar.

Mit dabei war auch der Tierschutzverein Hagen mit seiner Vorsitzenden Birgit Ganskow: „Wir sind hier, um unser Gesicht zu zeigen. Der Tierschutzverein Hagen bewirkt viel in dieser Stadt und ist Kooperationspartner des Tierheims. Wir stehen für Tierschutztiere und unsere Tierheimtiere, das ist unsere Aufgabe. Wir hoffen auf gute Geschäfte, damit etwas in die Kasse kommt, damit wir weiter den Tieren helfen können“. Auch hier warteten Handgemachtes, Schnüffelkissen oder vegane Leckereien auf die Besucher.

Birgit Ganskow vom Tierschutzverein Hagen an ihrem Stand in der Bürgerhallee Foto: Winfried Hoppmann / Hoppmann

