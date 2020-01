Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weitere Alternativ-Angebote in Wehringhausen

In Wehringhausen gibt es in den nächsten Wochen weitere Entwicklungen: So soll im Februar Hagens erster Unverpacktladen eröffnen – ebenfalls an der Lange Straße. Nicole Jas startet das Projekt.

Weitere Angebote aus der Alternativ-Szene entlang der Lange Straße sind „Onkel Jo sein Laden“, in dem Öko-Kleidung angeboten wird, der Umsonstladen, der seit einem Jahr existiert und das Repair-Café Wiederherstellbar.