Corona in Hagen Weitere Corona-Todesfälle in Hagen

Hagen. In den vergangenen 24 Stunden sind in Hagen vier Menschen an oder mit dem Corona-Virus verstorben.

An den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus sind in Hagen zu Wochenbeginn erneut zwei Personen verstorben. Die vorerkrankten Patientinnen waren 78 und 90 Jahre alt. Hinzu kommen noch zwei weitere Todesfälle, bei denen die Patientinnen zwar ebenfalls mit Covid-19 infiziert waren, die Krankheit jedoch nicht für das Ableben verantwortlich war.

Insgesamt, so der Stand am Dienstag, sind aktuell 688 Hagenerinnen und Hagener infiziert (34 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag), 1127 Personen (+46) sind bereits wieder genesen und somit 16 Menschen aufgrund des Coronavirus verstorben. Der Inzidenzwerte, also die Zahl der Infizierten innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner, liegt bei 227,9.

