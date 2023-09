Am Weltkindertag dürfen alle Mädchen und Jungen bis 14 Jahren die Hagener Busse kostenlos nutzen.

Service für Kinder Weltkindertag: In Hagener Bussen fahren alle Kinder gratis

Hagen. Hier gibt es was umsonst: Am Weltkindertag profitieren die Jüngsten beim Busverkehr.

Anlässlich des Weltkindertages am Mittwoch, 20. September, dürfen alle Kinder bis einschließlich 14 Jahre die Busse der Hagener Straßenbahn kostenlos nutzen. Dieses Angebot gilt den ganzen Tag lang und wird von allen Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen unterstützt. Kinder unter sechs Jahren müssen dabei jedoch in Begleitung eines Erwachsenen fahren.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen