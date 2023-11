Weniger CO2: Stahlunternehmen verkünden Allianz

Hagen Thyssenkrupp Hohenlimburg und Bandstahl Schulte wollen gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit in der Stahlproduktion eintreten:

Künftig soll Bandstahl Schulte mit CO2-reduziertem Mittelband von Thyssenkrupp Hohenlimburg beliefert werden. Beide Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, zur Belieferung von CO 2 -reduziertem Stahl der Marke precidur, dem Mittelband aus Hohenlimburg. Die Vereinbarung markiere „einen weiteren Meilenstein in der gemeinsamen Mission, nachhaltige Lösungen in der Stahlproduktion voranzutreiben“, so die ansässigen Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Steigende Nachfrage

„Mit dem verstärkten Einsatz von CO 2 -reduziertem precidur möchten wir gemeinsam mit unseren Kunden und Lieferanten positive ökologische Effekte erzielen und die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Materialien in den verschiedenen Absatzmärkten bedienen“, meint Hans-Georg Pieper, Geschäftsführer für Ein- und Verkauf bei Bandstahl Schulte. „Wir freuen uns, hierfür einen wichtigen Partner gefunden zu haben, der aus unserer Region stammt.“

Zeichen für die Banche

Die Partnerschaft setzte ein wichtiges Zeichen für die Branche, ergänzt André Matusczyk, Vorsitzender der Geschäftsführung bei der thyssenkrupp Hohenlimburg GmbH, „und unterstreicht die Notwendigkeit, innovative Wege zur Reduzierung umweltschädlicher Emissionen zu finden.“

