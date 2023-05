Weniger Hagener sterben an einem Schlaganfall

Die Zahl der Schlaganfall-Toten hat sich in ganz NRW, aber auch in Hagen in den vergangenen Jahren deutlich reduziert.

Gesundheit in Hagen

Hagen. Die Zahl der Schlaganfall-Toten ist in Hagen deutlich gesunken. Damit bewegt sich die Stadt im Landestrend.

Im Jahr 2021 hat es in Nordrhein-Westfalen 2,2 Prozent weniger Todesfälle durch einen Schlaganfall gegeben als ein Jahr zuvor. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anlässlich des an diesem Mittwoch terminierten Tages gegen den Schlaganfall berichtet, sind 10.059 Menschen (4421 Männer, 5638 Frauen) an Schlaganfällen gestorben. Im Jahr 2020 waren es noch 10.284 Personen gewesen.

Ein Trend, der sich anhand der konkreten Zahlen auch in Hagen widerspiegelt: Starben im Jahr 2011 noch 158 Frauen und Männer an einem Schlaganfall, waren es zehn Jahre später lediglich noch 97. Dabei wird deutlich, dass das Gros der Betroffenen (76) älter als 75 Jahre alt ist. Aber es gibt auch drei Fälle von Unter-50-Jährigen.

Mit dem Alter steigt das Risiko

Hirninfarkte waren landesweit im Jahr 2021 bei 3061 Personen (30,4 Prozent) der an den Folgen von Schlaganfällen Gestorbenen ursächlich für den Tod. Weitere 2908 Personen (28,9 Prozent) starben an den Folgen von zerebrovaskulären Krankheiten (Störungen der Blutversorgung des Gehirns) und 1819 Personen (18,1 Prozent) an nicht näher bezeichneten Schlaganfällen.

Zwei Drittel der an Schlaganfällen gestorbenen Menschen waren 80 Jahre oder älter Schlaganfälle mit Todesfolge traten in Nordrhein-Westfalen auch im Jahr 2021 häufiger bei älteren als bei jüngeren Menschen auf: Zwei Drittel (66,7 Prozent) waren 80 Jahre oder älter, 1,4 Prozent waren noch keine 50 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der an Schlaganfällen Gestorbenen lag bei 81,8 Jahren (Männer: 79,1 Jahre, Frauen: 83,9 Jahre).

Todesanteil liegt bei 4,6 Prozent

Der Anteil der Schlaganfalltoten an allen Gestorbenen hat sich im Land in den vergangenen Jahren weiterhin verringert: Im Jahr 2011 wurde in NRW noch bei 6,5 Prozent der Todesfälle Schlaganfall als Todesursache festgestellt; im Jahr 2021 lag dieser Anteil bei 4,6 Prozent (2020: 4,8 Prozent).

Das Statistische Landesamt weist darauf hin, dass die Zuordnung der Todesursachen in der Todesursachenstatistik auf den Angaben der den Tod bescheinigenden Ärztinnen und Ärzte in den ausgestellten Todesbescheinigungen basiert.

