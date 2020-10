Exakt vier Wochen ist es her, dass die Hagener dem Rat neue Mehrheitsverhältnisse beschert haben. Und in weiteren vier Wochen (5. November) wird sich das neuformierte Stadtparlament offiziell konstituieren. Höchste Zeit also, die künftige Ausschussarbeit und das Miteinander zu organisieren. Ein erstes vorbereitendes Treffen in dieser zu Ende gehenden Woche machte deutlich: Da sind noch dicke Bretter zu bohren.

Eines der simpelsten Probleme: die künftige Sitzordnung. Dass ausgerechnet Linke und AfD bislang am linken Flügel des Ratssaales nebeneinander hocken, soll keine Zukunft haben. Dafür werden die Rechten künftig auf dem Bestuhlungsplan ans andere Ufer rücken. Komplizierter wird es hingegen, wenn alle fünf Fraktionen, die vier Zweier-Gruppen sowie die Einzelkämpferin einen Stuhl in der ersten Reihe beanspruchen. Da ist jetzt das Organisationstalent der Zeremonienmeister gefordert.

Die große Aufbläh-Gefahr

Weitaus komplexer gestalten sich die Fragen rund um die Fachausschüsse: Wie viele werden gebildet, wie groß werden diese gestaltet und wer bekommt am Ende einen Sitz mit vollem Stimmrecht? Bis zur kommenden Woche sollen die gewählten Vertreter ihre Wunschzettel formulieren, um im Anschluss auszubalancieren, was machbar erscheint. Eines ist allerdings schon heute sicher: Die Bürger dürften es wohl kaum akzeptieren, wenn nach einer bewusst vollzogenen Verkleinerung des Rates auf 52 Köpfe die Ausschüsse im Gegenzug jetzt so lange aufgebläht werden, dass am Ende auch jede Ratsgruppe in jedem Gremium ihr Stimmrecht erhält.

Wenn jeder Mandatsträger am Ende in vier Ausschüssen den Experten mimen muss, bleibt vor allem eines auf der Strecke – die Fachlichkeit. Und davon kann Hagen jede Menge gut gebrauchen.