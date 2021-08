Glosse: Mein Hagen Wenn Radfahrer in Hagen Vorfahrt fordern

Der Weg zu einer radlergerechten Stadt ist in Hagen noch arg weit, beschreibt beispielhaft WP-Redakteur Martin Weiske.

Sobald es um blumige Fensterreden zu Konzepten oder gar effektvolle Talkshow-Auftritte des Verwaltungschefs geht, ist Hagen in Sachen Verkehrswende und Radwegenetz angeblich ganz weit vorne. Also in der Theorie.

Bei der praktischen Umsetzung – gemeint sind Umbauten im Straßenraum, Grünschnitt, zeitgemäße Wegeführungen oder gar die Reduzierung von Flächen für die Automobilisten – gibt es gigantische Optimierungsspielräume.

Perspektivwechsel

Doch der erforderliche Perspektiv- und Prioritätenwechsel muss endlich gelingen, wie das jüngste Beispiel aus der Bezirksvertretung Haspe zeigt: Dort kritisierten vorzugsweise die Grünen den Standort der Glas- und Papiercontainer an der unteren Grundschötteler Straße. Diese sind – wie selbstverständlich – auf dem Bürgersteig platziert und schränken gelegentlich sogar den ohnehin schon arg schmalen Radweg ein, der zudem noch mit Laternen- und Schildermasten gespickt ist.

Sämtliche Versuche der Politik, mit dem Hagener Entsorgungsbetrieb einen besseren Platz auszugucken, sind bislang gescheitert. Grundstücksfragen, zu nahe Wohnbebauung oder die Unerreichbarkeit für die nicht mehr rückwärtsfahrenden HEB-Fahrzeuge haben alle Alternativideen verhindert. Mit dem Ergebnis, dass Fußgänger und Radfahrer weiterhin in die Röhre gucken – war schließlich schon immer so.

Alternativer Standort

Jetzt kommt der einstimmige Vorschlag, die Recycling-Behältnisse auf das Areal der Harkort’schen Fabrik zu verlagern. Die Verwaltung soll entsprechend mit der dort ansässigen Tischlerei verhandeln.

Eine unansehnliche Container-Kulisse also direkt vor einem bemerkenswerten Industriedenkmal, das als die Wiege des Ruhrgebietes gefeiert wird?

Der Preis für eine fahrradgerechte Großstadt ist manchmal verdammt hoch.