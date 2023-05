Polizei in Hagen Wer wirft am Innenstadt-Ring in Hagen Steine auf Autos?

Hagen-Mitte. Ein Stein ist am Bergischen Ring in Hagen am Sonntag auf einem Autodach gelandet. Wer hat was gesehen?

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagnachmittag in der Hagener Innenstadt offenbar einen Stein auf das Dach eines fahrenden Autos geworfen. Gegen 13 Uhr fuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem schwarzen Opel über den Bergischen Ring in Richtung Frankfurter Straße. Plötzlich bemerkte sie, dass etwas auf das Dach ihres Autos fiel. Die 22-Jährige hielt an, stieg aus und erkannte, dass ein Stein auf ihrem Opel lag.

Kam er aus einem Fenster?

Da es ausgeschlossen ist, dass ein vorausfahrender Lkw diesen Stein verloren haben könnte, ist nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Polizei davon auszugehen, dass dieser aus dem Fenster eines Wohnhauses geworfen wurde. Unmittelbar eingeleitete Ermittlungen im nahen Umfeld verliefen bislang erfolglos. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 02331-986 2066 zu melden.

