Jubiläum Werkhof in Eckesey: An diesem Tag gibt es Sonderangebote

Hagen. Das erfolgreiche Format „Möbel und mehr“ in Hagen feiert Jubiläum. Die Verantwortlichen richten einen besonderen Tag aus. Mit diesem Programm.

Mit einem vielfältigen Sommerfest und einem Tag der offenen Tür feiert die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof in Hagen Anfang September ein besonderes Jubiläum: 1998, also vor 25 Jahren, eröffnete in der alten Villosa-Bonbonfabrik in Eckesey das Sozialkaufhaus „Möbel und mehr“. Geboten werden am Samstag, 2. September, auf dem Fest Livemusik, Leckereien, Kaffee und Kuchen aus der eigenen Kantine, Kinderschminken sowie zahlreiche Sonderangebote.

Begonnen hatte die „Werkhof-Idee“ in den 1980er-Jahren, als in Deutschland große Arbeitslosigkeit herrschte. Die ehemalige Hohenlimburger Schlossbrauerei wurde restauriert, renoviert und zu einem Kulturzentrum umgebaut. Zu diesem Zweck hatte sich der Verein Werkhof gegründet. Diese Aktivitäten schufen Ausbildungsplätze im Bauhandwerk und im kaufmännischen Bereich für arbeitslose Menschen.

Nach Gründung des Kulturzentrums lag es nahe, die Integration in den Arbeitsmarkt und die Förderung sozial benachteiligter Menschen auch weiterhin aufzugreifen. Mit Arbeits- und Ausbildungsprojekten im sozialen, handwerklichen, städtebaulichen, Recycling- sowie im Medienbereich wurde das Angebot erweitert. Hierzu gründete sich 1997 die Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH, während der Werkhof e.V. bis heute weiter das Kulturzentrum betreibt. 1998 nahm dann das Sozialkaufhaus „Möbel und mehr“ seine Arbeit in Eckesey auf, 2006 und 2007 folgten weitere Filialen in Iserlohn und Halver.

Im zurückliegenden Vierteljahrhundert hat sich die Einrichtung nicht nur zu einem beliebten Anbieter für preisgünstige Second-Hand-Artikel auf drei Etagen entwickelt. Sie ist weiterhin ein wichtiger Träger für die Förderung und Integration langzeitarbeitsloser Menschen, aber auch von Menschen mit Handicap oder von Zuwanderern und Geflüchteten. Hier arbeitet die Werkhof gem. GmbH eng mit der Stadt Hagen und den Jobcentern, der HVG sowie weiteren Partnern zusammen.

Großer Jubiläumstag

Zur Jubiläumsveranstaltung sind von 11 bis 19 Uhr auf dem Gelände des Sozialkaufhauses Werkhof „Möbel und mehr“, Eichendorffstraße 14, Besucherinnen und Besucher willkommen. Das Kaufhaus ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet und lädt zum Bummeln und Stöbern in die Secondhand-Boutique, den Möbelverkauf und die Hausratsabteilung ein. Besucher können sich dabei vor Ort über die Arbeit und die Projekte im Haus sowie die Abläufe des Sozialkaufhauses informieren.

Ab 14.30 Uhr gibt es Live-Musik auf dem Vorplatz: 14.30 Uhr spielt Singer-Songwriter Josh Blackbird; um 15.30 Uhr folgt die Alternative-Country-Band „Serpents Teeth“; auf sie folgt um 16.30 Uhr Johnny Woodstock, der Blues-Rock auf die Bühne bringt; den Abschluss macht um 17.30 Uhr „St. Kleinkrieg“ – Deutschrock vom Extrabreit-Gitarristen Stefan Kleinkrieg.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen