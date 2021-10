Westfalenbad Hagen: Aktuelle Preise und Corona-Bedingungen

Hagen. Die Lust aufs Schwimmen und Planschen ist groß in Hagen. So kommt man aktuell ins Westfalenbad und das sind die Preise.

Während Hunderte Eltern angesichts eines hohen Andrangs auf Plätze in einem Schwimmkursus für ihre Kinder in Hagen warten (Lesen Sie hier: Das lange Warten auf den Schwimmkurs in Hagen), ist ohnehin auch die Lust vieler Jugendlicher und Erwachsener groß, das Westfalenbad in Hagen zu besuchen, das zu den modernsten Schwimmbädern der Region zählt.

Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche bis 16 Jahre benötigen aktuell für den Eintritt ein negatives Coronatest-Ergebnis (nicht älter als 48 Stunden), da die Schultestungen in den Herbstferien ausfallen. An der Kasse muss ein amtliches Ausweispapier vorgelegt werden. Schüler bis zum 12 Lebensjahr können sich vor dem Parkhaus des Westfalenbades kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen.

Hagen: Westfalenbad gehört zu den beliebtesten Bädern der Region

Die Aufguss-Sauna in der beliebten Saunalandschaft bleibt derweil vorübergehend geschlossen: Am 25. August hatt es in der Aufgusssauna einen Brand gegeben. Aus diesem Grund ist diese Sauna bis auf Weiteres nicht nutzbar. Aber die sechs weiteren Saunen und das Dampfbad sind unversehrt und laden zum gemütlichen Schwitzen ein.

Im Sport- und Fitnessbad zahlen Erwachsene aktuell für zweieinhalb Stunden 4 Euro Eintritt. Drei Stunden in der Saunalandschaft kosten wochentags 17 Euro, eine Tageskarte 22 Euro. Am Wochenende kosten drei Stunden 18 Euro und eine Tageskarte 24,50 Euro. Wochentags zahlen Erwachsene 7,90 Euro Eintritt für drei Stunden im Freizeitbad (Kinder 6,20 Euro). Die Tageskarte für Erwachsene kostet 9,90 Euro und für Jugendliche 7,90 Euro. Am Wochenende gehen die Preise jeweils um knapp einen Euro nach oben.

