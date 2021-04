Westfalenpost Hagen: Stadtredaktion diskutiert mit Lesern

Hagen. Die Westfalenpost-Stadtredaktion Hagen hat sich zum ersten Mal in einer Konferenz mit Leser ausgetauscht. Das Format wird fortgesetzt.

Zur Konferenz-Kultur einer Zeitungsredaktion gehört Ehrlichkeit. Genau wie Zuhören und die eigene Haltung zu hinterfragen. Zum ersten Mal hat die Stadtredaktion genau dieses für sie so wichtige Ritual geöffnet und Leser mit an den Konferenztisch geholt.

Dabei bleibt neben viel gegenseitiger Wertschätzung vor allem beim Redaktionsteam hängen, wie ehrlich die Leser ihre Sicht auf die Produktion des täglichen Lokalteils geäußert haben. Mit wertvoller Kritik und aus dem ganz persönlichen Blickwinkel von Menschen, die in Hagen leben und denen diese Stadt und der Journalismus vor Ort etwas bedeuten. Coronabedingt fand die Konferenz digital statt.

Leser wünschen sich: Dranbleiben

„Ich finde, Sie als Team sollten sich öfter fragen, wie nachhaltig ihr Vorgehen eigentlich ist“, kam Katrin Heinrich, eine Leserin aus Hohenlimburg, ohne Umschweife auf den Punkt. „Ich meine damit, ob sie eigentlich regelmäßig und oft genug nachhaken, was aus bestimmten Themen geworden ist. Das kann Politisches oder manchmal auch nur die Eröffnung eines Geschäftes sein.“ Unter den vielen Anregungen haben wir das besonders dick unterstrichen.

Denn der Anspruch, dranzubleiben, ein Thema fortzuschreiben, ist schon dann nicht erfüllt, wenn nur ein einziger Leser sich genau diese Frage stellt. Und Katrin Heinrich blieb dran und schrieb unserer Redaktion gleich mit ins Stammbuch, dass das, was wir „voraussetzungsfreies Schreiben“ nennen, noch intensiver stattfinden müsse. „Sie greifen viele gute und wichtige Themen auf und beleuchten sie aus vielen Blickwinkeln. Das finde ich total gut. Aber kann man jeden Aspekt eines Artikels sofort verstehen, ohne zehn andere, vorangegangene Berichterstattungen dazu gelesen zu haben?“ Auch hier gilt für die Redaktion: Das muss bei jedem Artikel so sein. Es liegt an uns, diese Voraussetzungsfreiheit jeden Tag aufs Neue bis zu den Seiten sechs oder sieben zu hinterfragen.

Auch Online-Journalismus hat einen Wert

Fortsetzung geplant Um die Teilnahme an der Leser-Redaktionskonferenz konnten sich unsere Leser und Nutzer bewerben. In den kommenden Monaten plant die WP-Stadtredaktion weitere Konferenzen. Die Veranstaltungen werden rechtzeitig ausgeschrieben.

Sehr interessant wurde die Diskussion aus unserer Sicht zum Thema bezahlte Inhalte unserer Zeitung im Internet. „Ich stelle immer wieder fest, dass Artikel, die ja in der Print-Zeitung einen Wert haben und für die auch online Geld oder ein Online-Abo verlangt wird, einfach kopiert und von vielen Leuten gepostet oder ins Netz gestellt werden“, erklärte Lars-Peter Hegenberg, Zahnarzt und FDP-Vorsitzender aus Emst. Ja, das tun wir auch. Und wir haben unsere Probleme damit, wenngleich wir wissen, dass viele Vereine, Clubs oder Protagonisten Berichterstattung über sich selbst in guter Absicht weiterverbreiten wollen.

„Aber Journalismus hat einen Wert“, legte Hegenberg nach. Und da ist die Redaktion ganz an seiner Seite. Ganz gleich, wie man unsere Leistung, Haltung, Recherchearbeit oder Themenauswahl beurteilen mag: Sie hat einen Gegenwert. Und dieser Gegenwert ist in der stetig voranschreitenden Transformation unseres Metiers zwischen Print und online die Entscheidung darüber, ob Lokaljournalismus auch in Zukunft Bestand hat.

Leserbriefe und Facebookstimmen

Apropos Unterschied zwischen Netz und Print: Heidi Wenke misst der Print-Ausgabe hohen Wert bei. „Und ich finde es sehr gut, dass auf ihrer zweiten Lokalseite jeden Tag Leser zu Wort kommen und auch Kritik ihnen gegenüber äußern können. Was mich dort stört und was ich nicht brauche, sind Stimmen aus der Facebook-Welt. Das ist nicht meine Welt und jemand, der einen Leserbrief verfasst, der schafft etwas Substanzielles und nichts eben einfach so Hinkommentiertes.“

Unsere Beobachtung zeigt: In einer Vielzahl der Fälle hat Heidi Wenke recht. Aber auch in sozialen Medien gibt es trotz aller Schnelligkeit Substanz. Sie herauszufiltern, ist unser Anspruch. Heidi Wenke gibt uns daneben mit auf den Weg, dass wir nicht kritisch genug herausarbeiten würden, dass es dieser Stadt an jeglichem sinnhaften Verkehrskonzept fehle. Zu viel punktuelle Berichterstattung, zu wenig Gesamtzusammenhang. Wir werden dieses Thema noch intensiver angehen.

Das Leben in verschiedenen Phasen

Intensiver sollten wir unseren Blick auch auf Lebensphasen von Hagenern richten. Carmen Rietz, selbst als Wechseljahre-Beraterin tätig, sieht eben dieses Thema unterrepräsentiert bei uns. „Nicht nur die Beratung, die es in diesen Fällen gibt, sondern alles, was auf Frauen in dieser Lebensphase zukommt. Das Leben verändert sich und schreitet voran. Früher waren Kinder oder Erziehung wichtige Themen, da bin ich heute raus und suche nach anderen Themen“, sagt Rietz.

Besonders würde sie sich wünschen, dass die Redaktion das Altern von Menschen in der Stadtgesellschaft mehr begleitet. Pflegebedürftigkeit der Eltern, Einsamkeit, Lebensabend und Freizeitgestaltungen.

Die Stadt Hagen und die Fördermittel

Ein Riesen-Thema – und dabei nicken alle Leser, als es in der Konferenz auf den Tisch kommt – ist das Fördermittelmanagement der Stadt. Gerade in einer Stadt mit über einer Milliarde Euro Schulden sei das doch der Lichtblick, der Hebel, trotzdem etwas gestalten zu können, erklärt Leser Norbert Ullrich aus Berchum. Stattdessen dümpele man da in Hagen mit einer Stelle herum und kriege „nichts auf die Reihe“. Nun soll diese Leser-Konferenz keine Stadt-Schelte betreiben, sondern auch ein Auftrag an die Redaktion sein.

Dass wir das Thema immer wieder beleuchten oder streifen, nehmen die Leser wohlwollend wahr. Doch das reiche nicht. Das sei eine „Katastrophe“, die die Redaktion noch viel mehr offenlegen und die Verantwortlichen um Antworten bitten müsse. Druck müsse entstehen. Auf allen Ebenen. Die Stadtredaktion wird das Thema auf politischer Ebene, auf Landesebene und in der Lokalpolitik nun erneut platzieren und Hintergründe darstellen. Und dranbleiben.

Expertise von außen

Teil davon könne – und das schlägt einen Bogen zu einem Einwand von Leserin Katrin Heinrich – „Expertise von außen“ sein. Heinrich hatte das mit Blick auf unsere bisherige Berichterstattung zur Lennebad-Problematik gefordert. Für ihr Gefühl vertraue man oft zu sehr auf das, was die Lokalpolitik einfach als gegeben hinstellen würde. „Um mal beim Beispiel Lennebad zu bleiben: Wenn dort einfach Vorschläge gemacht werden, die über einen Förderbescheid hinausgehen, dann muss man auch mit Fachleuten außerhalb sprechen und diskutieren, ob das auch alles so rechtens ist.“ Aufgabe einer Stadtredaktion sei es, genau diese Experten immer wieder zu finden und zu Wort kommen zu lassen.

Dass Hagen eine Stadt der Kirchtürme ist, wird in dieser Konferenz abermals deutlich. Soll heißen: Hagen bildet zwar den gemeindlichen Überbau, das Leben und die Identifikation spiele sich aber in den Bezirken und Vierteln ab. „Ich als Emster würde mir noch mehr wünschen, dass noch lokaler aus den Stadtvierteln berichtet wird. Das macht Hagen für mich aus“, sagt Lars-Peter Hegenberg. Unsere Serie „Bei uns um’s Eck“ sei genau das, was seinen Nerv getroffen habe.

Die Lokalpolitik

Gerade in der Pandemie würden viele Themen verschluckt. Vor allem Lokalpolitik sei eines davon. Das ist eine Wahrnehmung, die auch in der Stadtredaktion herrscht. Schon der Wahlkampf vor der vergangenen Kommunalwahl fand inhaltlich eigentlich gar nicht statt. „Dass das nicht wieder passiert bei der Bundestagswahl, ist auch Aufgabe der Redaktion“, findet Jens Schilling aus Dahl. Die Redaktion müsse die Kandidaten ans Licht der Öffentlichkeit holen und mit ihnen die dringenden Themen für die Öffentlichkeit besprechen. In diesem Fall wussten wir zu antworten: Wir sind schon dran.