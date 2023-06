Wetter in Hagen: Drohen Starkregen, Hagel und Tornados?

Gewitter und Starkregen ziehen heran: Am Donnerstag soll es auch in Hagen zu Starkregen und möglicherweise Gewitter kommen.

Hagen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern, Starkregen und möglichen Tornados. Hagens Wetterexperte Bastian Rissling blickt auf die Lage:

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Gewittern und Starkregen am Donnerstag, 22. Juni. In NRW, aber auch im Osten des Landes könnten auch „vereinzelt Tornados nicht ausgeschlossen werden“, so der Wetterdienst.

Wie sich die Wetterlage in Hagen darstellen wird, ließ sich am Mittwoch noch nicht genau absehen: „Die Berechnungen verändern sich kurzfristig. So wie es aktuell aussieht, ist es wahrscheinlicher, dass ein kräftiger, mehrstündiger Starkregen in Hagen bevorsteht – er wird aber, das kann man sagen, nicht so schlimm werden wie bei dem Hochwasser vor zwei Jahren“, ordnet Wetter-Experte Bastian Rissling ein.

Starke Gewitter nicht ausgeschlossen

Auch Gewitter mit starken Sturmböen und Hagelschauern könnten noch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. „Das ist das Gefährliche – es wird sich erst relativ kurzfristig abzeichnen, wie sich die Lage entwickelt. Das geschieht sehr dynamisch. Man sollte daher die Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes oder der Warn-App aufmerksam verfolgen, um notfalls rechtzeitig Schutz suchen zu können“, so Rissling.

Dass etwa ein Tornado durch Hagen ziehen wird, damit rechnet der Experte nicht: „Soweit ich mich erinnern kann, hat es so einen Fall auch noch nicht gegeben – oder er muss schon sehr lange zurückliegen.“

Am Freitag ist mit einer Wetterberuhigung zu rechnen. In der Südosthälfte muss noch mit Gewittern bzw. Starkregen gerechnet werden, spätestens am Wochenende wird das Wetter aber wieder freundlicher. Am Samstag und Sonntag soll es sonnig werden, mit Temperaturen deutlich über 20 Grad.

